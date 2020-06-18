Вот это погулял с голым лицом! На 15 тыс. оштрафовал за визит на детскую площадку без маски мужчину суд Бердска

Нарушитель повторно проигнорировал режим ограничений. В апреле его поймали за бесцельное шатание по улице. Штрафуют за нахождение без маски в магазинах, парке, на остановке и вокзале.

24 протокола о нарушении масочного режима рассмотрел суд Бердска на 18 июня 2020 года

Бердский городской суд сегодня, 18 июня, рассмотрел три протокола по нарушению масочного режима. Четвертое дело отложили, так как нарушитель не был должным образом уведомлен о судебном заседании.

Председатель Бердского горсуда Павел Яковинов наказал женщину штрафом в размере 1000 рублей за то, что она находилась без маски на остановке общественного транспорта. Аналогичным образом привлечен к административной ответственности гражданин, гулявший с незакрытым средствами защиты лицом на детской площадке. Оба получили наказание по ч.1 ст. 20.6.1 КоП.

А вот третьего нарушителя судья оштрафовал на 15 тыс. рублей, поскольку у него это было повторное правонарушение в период ограничительного режима.



— Он находился на детской площадке без гигиенической маски. И ему вынесено наказание по части 2 ст. 20.6.1 КоАП. Это минимальный предусмотренный штраф, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского суда Наталья Сафронова.

Первый раз бердчанина привлекли в ответственности еще в апреле 2020 года за нарушение режима самоимзоляции. Он гулял по улице без крайней необходимости. А тогда, напомним, прогулки без определенных целей (в магазин, аптеку, прогулять собаку и вынести мусор) были запрещены.

На 18 июня суд Бердска рассмотрел 24 протокола по нарушению масочного режима. Такие дела начали поступать с 1 июня. Ранее полиция следила за соблюдением режима самоизоляции.

При этом не всегда судьи штрафуют по минимуму. Есть наказание и в виде штрафов в размере 1500 и 2000 рублей. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», протоколы на нарушителей приходят в Бердск даже из Новосибирска, где тоже действует масочный режим. По большей части граждан привлекают к ответственности за нахождение без масок в магазинах, общественном транспорте, на вокзале, в парке и других публичных местах.

Напомним, что прогулки на детской площадке вообще запрещены постановлением губернатора. Масочный режим в Новосибирской области и Бердске действует пока до 30 июня.

По информации «Курьер. Среда. Бердск» сотрудники магазинов вызывают полицию, когда покупатель отказывается подчиниться требованиям закрыть лицо маской. Многие в ответ на замечания сотрудников торгового зала начинают скандалить, заявлять о нарушении своих прав.

Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», требования магазинов вполне законны — они выполняют предписания Роспотребнадзора и постановлений главы региона об обязательном ношении масок в общественных местах в период пандемии коронавируса. В Новосибирской области и Бердске послаблений на сей счет пока нет. Масочный режим действует до 30 июня.

Коме того, магазины, как и другие присутственные места могут оштрафовать на 50 тыс. рублей за то, что их клиенты находятся в помещении без индивидуальных средств защиты.

справка

Статья 20.6.1. КоАП РФ Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения

1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, —

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.