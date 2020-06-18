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«Пришли два врача на обход!»: Кардинально изменилось отношение к пациентам с подозрением на COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст

13:30 18.06.2020, Марина Волкова Фото: предоставлено Егором
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«Обходы врачом проходят каждый день. В течение дня несколько раз заходят медработники интересуются, как мы себя чувствуем. Сегодня утром рискнул съесть кашу- она оказалась вкусной!», — пишет пациент с подозрением на COVID-19.

Пришли два врача на обход!: Кардинально изменилось отношение к пациентам с подозрением на COVID 19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст
Мужчина лечится в пульмонологии ЦГБ Бердска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Пришли два врача на обход!: Кардинально изменилось отношение к пациентам с подозрением на COVID 19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст

«Пришли два врача на обход!»: Кардинально изменилось отношение к пациентам с подозрением на COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых устСкончалась от COVID-19 женщина 78 лет в Новосибирской области. Всего 63 жертвы на 18 июняЕщё 1587 новостей

— Ситуация изменилась кардинально! Вчера пришли два врача на обход. Если я правильно понял из разговора, к нам перераспределили и добавили врачей, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 18 июня пациент пульмонологического отделения ЦГБ Бердска Егор (имя вымышленное по просьбе нашего героя — прим. ред.).

Ранее мужчина с подозрением на коронавирус рассказал свою историю пребывания в стационаре горбольницы, где находятся пациенты с симптомами новой коронавирусной инфекции. Егор сообщал, что отношение к больным оставляет желать лучшего. «У пациента из соседней палаты довольно тяжелое состояние, но никто не следит за его температурой тела — мерят только утром и вечером», — рассказывал пациент ЦГБ Бердска.

После публикации его истории в «Курьер. Среда. Бердск», внимание медиков стало ощутимым, отмечает Егор.

— Обходы врачом проходят каждый день. В течение дня несколько раз заходят медработники интересуются, как мы себя чувствуем. Сегодня утром рискнул съесть кашу- она оказалась вполне вкусной!!! До этого пробовал один раз — была не съедобная. Вчера, без просьбы, пришла медсестра и поставила уколы прям в палате! Мне это не актуально, а моему соседу тяжко ходить — задыхается. Я дышу хорошо, нюх мало-мало, но возвращается иногда ярко чувствую больничные запахи, температура держится 37.5- 37.9, — пишет бердчанин.

Егор также отметил, что его семья чувствует себя неплохо. Супруга лечится дома. Температура тела в течение дня 36.6- 36.8. Вечером иногда поднимается до 37.2 градусов.

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