Требуют ответ: Открытое письмо о мусорной свалке под кладбищем к министру Денису Архипову отправили депутаты Бердска

Народные избранники попросили ответить и главу соседнего района Олега Лагоду — имеется ли на территориальной схеме обращения с отходами принимающими ТКО территория Искитимского района.

В этот раз сессия депутатов оказалась «закрытой»

Сегодня, 18 июня, народные избранники Бердска приняли решение направить обращение министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову и главе Искитимского района Олегу Лагоде о строящемся полигоне ТКО под Бердском.

Народные избранники попросили ответить: имеется ли на территориальной схеме обращения с отходами, принимающими ТКО на территории Искитимского района, данные о новом полигоне ТКО, планируется ли размещение на земельном участке с кадастровым номером 54:07: 047401:1085, либо мусоросжигательного завода, либо мусороперерабатывающего завода.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дорогу к будущей мусорной свалке уже строит ООО «Полигон» за бердским кладбищем. Директор компании Денис Шалдов рассказал, что сам проект полигона пока на стадии согласования и должен пройти массу экспертиз.

Но глава города Евгений Шестернин заявил, что не планируется и не строится мусорная свалка в Бердске. Он посоветовал обратиться активистам в Искитимский район, которому и принадлежат земли.

Подробности — в ближайшее время.