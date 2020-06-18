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Требуют ответ: Открытое письмо о мусорной свалке под кладбищем к министру Денису Архипову отправили депутаты Бердска

13:30 18.06.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Народные избранники попросили ответить и главу соседнего района Олега Лагоду — имеется ли на территориальной схеме обращения с отходами принимающими ТКО территория Искитимского района.

Требуют ответ: Открытое письмо о мусорной свалке под кладбищем к министру Денису Архипову отправили депутаты Бердска
В этот раз сессия депутатов оказалась «закрытой»
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Требуют ответ: Открытое письмо о мусорной свалке под кладбищем к министру Денису Архипову отправили депутаты Бердска

Требуют ответ: Открытое письмо о мусорной свалке под кладбищем к министру Денису Архипову отправили депутаты БердскаСпросят с мэра за мусорную свалку у кладбища депутаты Бердска на сессии 18 июняЕщё 8 новостей

Сегодня, 18 июня, народные избранники Бердска приняли решение направить обращение министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову и главе Искитимского района Олегу Лагоде о строящемся полигоне ТКО под Бердском.

Народные избранники попросили ответить: имеется ли на территориальной схеме обращения с отходами, принимающими ТКО на территории Искитимского района, данные о новом полигоне ТКО, планируется ли размещение на земельном участке с кадастровым номером 54:07: 047401:1085, либо мусоросжигательного завода, либо мусороперерабатывающего завода.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дорогу к будущей мусорной свалке уже строит ООО «Полигон» за бердским кладбищем. Директор компании Денис Шалдов рассказал, что сам проект полигона пока на стадии согласования и должен пройти массу экспертиз.

Но глава города Евгений Шестернин заявил, что не планируется и не строится мусорная свалка в Бердске. Он посоветовал обратиться активистам в Искитимский район, которому и принадлежат земли.

Подробности — в ближайшее время.

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