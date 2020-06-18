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Будут ли сильные магнитные бури во второй половине июня? Как они повлияют на самочувствие

13:40 18.06.2020 Фото: pxhere.com
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Люди с хроническими заболеваниями могут ощущать себя хуже, например болезни суставов точно дают о себе знать в такие дни. Следует быть аккуратным и поберечься в названные числа июня, возможно перенести важные дела на другие дни.

Будут ли сильные магнитные бури во второй половине июня? Как они повлияют на самочувствие
Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеозависимость — это правильное питание, снижение стрессов

Во второй половине июня сильных магнитных бурь не ожидается. Небольшие колебания магнитного поля будут 20 числа, а так же в последние числа месяца — 29 и 30 июня.

Магнитные бури могут значительно влиять на самочувствие и портить ваши планы, вызывая головокружения, перепады настроения и даже скачки давления.  Так же люди с хроническими заболеваниями могут ощущать себя хуже, например болезни суставов точно дают о себе знать в такие дни. Следует быть аккуратным и поберечься в названные числа июня, возможно перенести важные дела на другие дни.

Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеозависимость — это правильное питание, снижение стрессов, употребление не менее 2 литров воды в день, умеренные физические нагрузки. В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать. Так же, специалисты советуют чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения.

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