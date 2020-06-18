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Вымираем? Смертность в 1,5 раза превысила рождаемость в пандемию коронавируса в Бердске

15:00 18.06.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
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В отделе ЗАГС города Бердска в апреле 2020 года зарегистрировано 113 записей актов о смерти, в мае — 118 записей актов.

Вымираем? Смертность в 1,5 раза превысила рождаемость в пандемию коронавируса в Бердске
Количество актов смерти превысило количество актов о рождении
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Вымираем? Смертность в 1,5 раза превысила рождаемость в пандемию коронавируса в Бердске

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Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела ЗАГС Бердска Лариса Крокус, смертность зависит от многих факторов.

— В отделе ЗАГС города Бердска в апреле 2020 года зарегистрировано 113 записей актов о смерти, в мае — 118 записей актов. Кроме того, из-за карантина многие молодые люди откладывают проведение свадеб на более благоприятное время, — прокомментировала Лариса Владимировна 16 июня.

Напомним, что с апреля по май в Бердске 170 новорождённых. На сегодняшний день нет новых зараженных COVID-19 в Бердске. Всего инфицированы 97 человек в городе на 18 июня.

Общее число летальных случаев выросло до 63 человек в Новосибирской области.

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