Лето-2020: жуткий холод идет на Урал и Сибирь в ближайшие дни

Такое явление синоптики объяснили смещением антициклона, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, на запад, а не на восток, как обычно.

Ожидается похолодание

Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Такое явление он объяснил смещением антициклона, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, на запад, а не на восток, как обычно. В настоящее время его ось проходит от Каспийского моря на Скандинавию, через Москву. Поэтому, как пояснил синоптик, в субботу, 20 июня, когда антициклон сместится, в центр европейской части страны начнет поступать холодный воздух.

Также аномально холодная погода ждет Урал и некоторые сибирские регионы, предупредил Вильфанд.



По его словам, в Томской, Омской, Тюменской и Челябинской областях температура воздуха будет ниже нормы на шесть градусов. В этих регионах дневная температура будет едва приближаться к 20 градусам, а ночью будет составлять лишь восемь-девять градусов выше нуля.

«Волна тепла»

Ранее Вильфанд сообщил, что жаркая, малооблачная погода без осадков продлится на Европейской территории России до пятницы, и это будет вторая «волна тепла» с начала лета.

Он также отметил, что холод, который сейчас в центре, будет перемещаться на юго-восток, в Поволжье и Урал, там температура будет ниже нормы на два-три градуса.

О том, что аномальная жара спадет в Москве в выходные дни, а в воскресенье похолодает до плюс 17-22 градусов, сообщил РИА Новости и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура в районе 30 градусов будет держаться в столице до пятницы включительно. Он отметил, что это на пять градусов выше климатической нормы.

Избежать перегрева в жару

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали в жаркую погоду отказаться от жирной пищи и пить больше воды.



Там отметили, что при жаре потребность в энергии снижается, поэтому летом организму нужна менее калорийная пища. Так что потребление мяса следует свести к минимуму, лучше всего заменить его рыбой или морепродуктами, рекомендуют эксперты.Среднегодовая температура в европейской части России растет со скоростью 0,4 градуса за десять лет, а на юге Западной Сибири изменений практически нет, поэтому почти два месяцы жары в этом году — уникальный случай, сообщил Вильфанд.Он также уточнил, что жаркая температура в Сибири сохранялась больше 50 дней этой весной.

Источник: РИА Новости