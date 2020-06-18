«Почему она командует горсоветом?»: Закрыла от зрителей сессию депутатов 18 июня мэрия Бердска

Народный избранник Владимир Голубев сообщил, что очередная сессия депутатов проходила в обычном режиме. Голосования о работе в закрытом формате не было.

Депутаты не голосовали о проведении сессии без зрителей

До сих пор не утихают волнения народных избранников о закрытой сессии депутатов Бердска, которая состоялась сегодня, 18 июня. Напомним, представителей СМИ и слушателей горсовета попросили удалиться из конференц-зала мэрии Бердска. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе горадминистрации, такое решение принято из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Лидер отделения КПРФ Сергей Бессонов и лидер отделения ЛДПР в Бердске Игорь Горобец выразили свое недовольство изгнанием в редакции «Курьер. Среда Бердск» утром, 18 июня. Так, партийцы предполагают, что обеспечить социальную дистанцию для слушаний сессии горсовета было можно. Площадь конференц-зала мэрии Бердска это позволяет.

— Даже в самолетах рассаживают, где закрытое и замкнутое пространство. Три десятка человек войдет в этот зал с соблюдением дистанции, — уверен Игорь Горобец. — Считаю, что когда такие мероприятия проводятся в закрытом режиме, то представителям власти есть, что скрывать. Либо они боятся прямых вопросов, либо бояться народного гнева. Это явное превышение полномочий.

А была ли сессия народных избранников горсовета закрытая? И кто принял об этом решение, выяснил «Курьер. Среда. Бердск». В аппарате совета депутатов от официальных комментариев воздержались, сославшись на управляющую делами мэрии Бердска Марину Лаптеву и депутату Владимиру Голубеву.

Марина Лаптева на телефонный звонок не ответила, а вот народны избранник Владимир Голубев сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что «сессия была обычная».

— На сколько я понимаю, это связано с тем, чтобы ограничить количество посетителей, — ответил на вопрос, почему СМИ и слушателей выгнали с сессии Владимир Голубев.

Депутат Николай Сычев в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметил, что голосования в начале сессии горсовета по повод формата ее проведения не было.

— Я сам удивился, что СМИ и посетителей не было. Понял это только когда закончилась сессия. Зачем это такое дело сделали? Позвонил в совет депутатов, сказали, что это решение приняла администрация. А почему она командует горсоветом? Это мы принимаем решения — открытая сессия будет или закрытая. Это называется административным произволом. Это лишает моих избирателей, как их наказы исполняются, как мы депутаты работаем в их интересах. Заем прессе работать на слухах? — недоумевает Николай Федорович.

Пару минут назад на сайте горадминистрации Бердска появилось объяснение тому, почему сессия прошла в закрытом режиме:

— В условиях действия противоэпидемиологических мер, заседание сессии проведено только с участием депутатов Совета депутатов города Бердска и докладчиков по вопросам повестки. Материалы сессии, в том числе, отчет главы города Бердска Евгения Шестернина, все решения сессии совета депутатов в обязательном порядке будут опубликованы на официальном сайте администрации, а также в официальном печатном издании.

После предоставления Советом депутатов города Бердска звукозаписи заседания очередной сессии она также будет направлена в средства массовой информации для освещения решений сессии.

Уважаемые бердчане, обращаем ваше внимание, что в связи с введенным на территории Новосибирской области режимом повышенной готовности, принимаемыми мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции прием граждан в администрации приостановлен, не проводятся массовые мероприятия, взаимодействие со средствами массовой информации с 14 мая осуществляется в режиме видеоконференцсвязи, что не препятствует организации информирования граждан на территории города Бердска, — отметили в пресс-службе мэрии Бердска.

Напомним, сегодня народные избранники большинством голосов приняли решение об обращении к министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову с просьбой дать информацию о возможном строительстве полигона ТКО за кладбищем Бердска. Официально строительство планируется на землях Искитимского района, но на границе с Бердском. Аналогичное письмо отправят и главе Искитимского района Олегу Лагоде.