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Пять главных симптомов рака кишечника назвал врач-онколог

15:45 18.06.2020 Фото: pixabay.com
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Среди основных симптомов заболевания Карасев выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры. Читайте какие еще.

Пять главных симптомов рака кишечника назвал врач онколог
Иван Карасев назвал пять симптомов, свидетельствующих о развитии рака тонкой кишки
Сюжет: Онкология
Пять главных симптомов рака кишечника назвал врач онколог

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Врач-онколог Иван Карасев назвал пять симптомов, свидетельствующих о развитии рака тонкой кишки.
По словам специалиста, этот отдел кишечника является самым трудным для диагностики.

«Многие годы диагноз опухоли тонкой кишки ставили только во время операции», — написал он в Instagram.

Среди основных симптомов заболевания Карасев выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.

Врач отметил, что в группу риска рака тонкой кишки входят люди с хроническими заболеваниями кишечника, наследственной предрасположенностью и полипозными синдромами тонкой кишки.
Для профилактики заболевания медик рекомендовал сократить употребление жареной, копченой и жирной пищи.

Источник: РИА Новости

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