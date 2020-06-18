Пять главных симптомов рака кишечника назвал врач-онколог

Врач-онколог Иван Карасев назвал пять симптомов, свидетельствующих о развитии рака тонкой кишки.
По словам специалиста, этот отдел кишечника является самым трудным для диагностики.
«Многие годы диагноз опухоли тонкой кишки ставили только во время операции», — написал он в Instagram.
Среди основных симптомов заболевания Карасев выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
Врач отметил, что в группу риска рака тонкой кишки входят люди с хроническими заболеваниями кишечника, наследственной предрасположенностью и полипозными синдромами тонкой кишки.
Для профилактики заболевания медик рекомендовал сократить употребление жареной, копченой и жирной пищи.
Источник: РИА Новости