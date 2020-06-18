Какие капли спасут ваши глаза от усталости и улучшат зрение?

Почему ухудшается зрение? Это явление может возникать по нескольким причинам: офтальмологические патологии, наследственная предрасположенность, пагубные привычки (курение), неполноценное питание и частое времяпровождение за компьютером.

Если вы заметили, что стали видеть хуже, обратите внимание на капли для глаз, улучшающие зрение. Существует несколько таких препаратов, которые может назначить офтальмолог для предотвращения дальнейшего ухудшения зрения.

Капли для глаз от усталости и улучшения зрения: обзор популярных средств

Ниже приведены самые распространенные средства, которые помогут вам при снижении остроты зрения:

Ретикулин. Этот препарат способен предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации, а также защитить ваши глаза от излишнего напряжения и влияния неблагоприятных факторов (например, излучения от бытовой техники). Регулярное использование Ретикулина поможет защитить глаза от развития инфекционных заболеваний. Еще одни капли для глаз для восстановления зрения – «Зорро». Это инновационное средство применяется в том случае, если к вечеру вы чувствуете, что зрение слабеет, при повышенном утомлении глаз и чувстве сухости. В состав такого препарата входят витамины и растительные экстракты. Капли обладают сильным увлажняющим эффектом, а также натуральным составом, поэтому их можно использовать людям, проводящим много времени за компьютером, даже без назначения врача. Куспавит. Основное назначение этого средства – защита глазного яблока от воздействия токсинов и свободных радикалов, которые в условиях плохой экологии постепенно накапливаются в организме и провоцируют возрастного характера. В качестве показаний к применению можно выделить катаракту, возрастную дальнозоркость и другие заболевания. Неплохие капли для улучшения остроты зрения – Сантэ 40. Это препарат на витаминной основе, в состав которого входит таурин и пантенол (последний призван регенерировать кожу и слизистые участки, нормализовать метаболизм на клеточном уровне). Основные показания – отеки, чувство зуда, покраснение век, после длительных нагрузок капли способны вернуть резкость зрения. В состав медикамента входят вещества, которые могут привести внутриглазное давление в норму. Офтан Катахром – это отличное средство для профилактики катаракты и других опасных патологий. В состав капель входит аденозин – это вещество, способное выводить токсичные вещества из глазных тканей и уменьшать процессы воспалительного характера на слизистой оболочке. Препарат назначается при первых возрастных изменениях в качестве профилактики или же после оперативного вмешательства.

Лучшие глазные капли для улучшения зрения

Какие препараты лучше всего использовать для профилактики и терапии? Ответ на этот вопрос вам даст лечащий специалист, который исследует ваше глазное дно, поставит точный диагноз и определит степень ухудшения зрения.

После этого офтальмолог подберет капли, которые будут подходит вам в соответствии с индивидуальными особенностями вашего организма и степенью развития заболевания. Длительность лечения также определяется специалистом.

Обратите внимание: капли, которые улучшают зрение – это не единственный способ лечения.

Одновременно с этим вам может быть назначена специальная гимнастика, которая направлена на расслабление глазной мускулатуры и снятие усталости. Регулярные комплексные меры позволят вам хорошо видеть как вблизи, так и вдали без помощи очков и контактных линз.