Отчет мэра после закрытой сессии депутатов пообещала опубличить мэрия Бердска

В условиях действия противоэпидемиологических мер, заседание сессии проведено только с участием депутатов Совета депутатов города Бердска и докладчиков, подчеркнули власти.

Шестернин мэр Бердска

Очередная сессия Совета депутатов прошла сегодня, 18 июня, в администрации города Бердска, по утверждённой повестке, сообщает мэрия.

В условиях действия противоэпидемиологических мер, заседание сессии проведено только с участием депутатов Совета депутатов города Бердска и докладчиков по вопросам повестки.

Материалы сессии (в том числе, отчет Главы города Бердска Е.А. Шестернина, все решения сессии Совета депутатов) в обязательном порядке будут опубликованы на официальном сайте администрации, а также в официальном печатном издании (в настоящее время это газета «Бердские новости»).

После предоставления Советом депутатов города Бердска звукозаписи заседания очередной сессии она также будет направлена в средства массовой информации для освещения решений сессии.

Уважаемые бердчане, обращаем Ваше внимание, что в связи с введенным на территории Новосибирской области режимом повышенной готовности, принимаемыми мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции прием граждан в администрации приостановлен, не проводятся массовые мероприятия, взаимодействие со средствами массовой информации с 14 мая осуществляется в режиме видеоконференцсвязи, что не препятствует организации информирования граждан на территории города Бердска.

Для справки:

С 26 марта 2020 года в администрации города Бердска в ежедневном режиме проводятся заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Бердска. В работе штаба принимают участие представители служб жизнеобеспечения города и федеральных структур.

По итогам работы штаба с 31 марта 2020 года в ежедневном режиме организовано проведение пресс-подходов. С 14.05.2020 в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации все пресс-подходы в администрации проводятся в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей всех средств массовой информации города Бердска.

За весь период работы проведено 53 пресс-подхода к членам оперативного штаба по актуальным вопросам, регулирующим работу органов местного самоуправления, учреждений и предприятий различных форм собственности в условиях режима повышенной готовности на территории города Бердска.

На пресс-подходах рассматривались вопросы об эпидемиологической ситуации в городе, о мерах профилактики, организации работы образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта, молодежной политики и культуры, о результатах контрольных мероприятий на территории города Бердска по соблюдению действующих

противоэпидемиологических мер. Доводилась информация о работе пассажирского транспорта, содержании улично-дорожной сети, о мерах, принимаемых для обеспечения населения масками и дезинфицирующими средствами, особенностях режима работы организаций торговли и услуг во время самоизоляции.

Все темы были широко освещены средствами массовой информации.

Источник — мэрия Бердска.

Отчет Евгения Шестернина о результатах деятельности можно посмотреть по ссылке.