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Бабушка-шоколадка: Загорает до черна и пьет чай с коньяком от коронавируса на даче с соседями 75-летняя жительница Бердска Нелли Лысенко

22:45 18.06.2020, Галина Панчева Фото: предоставлено Нелли Лысенко
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Еще целыми днями она работает на свежем воздухе. Если сидела бы в четырех стенах хрущевки, то давно «крякнула» бы и без ковида, уверяет бердчанка.

Бабушка шоколадка: Загорает до черна и пьет чай с коньяком от коронавируса на даче с соседями 75 летняя жительница Бердска Нелли Лысенко
Жизнелюбию и энергии Нелли Лысенко можно только позавидовать

С самого начала самоизоляции по коронавирусу проводит время с утра до позднего вечера на даче в СНТ «Обской залив» 75-летняя жительница Бердска Нелли Лысенко.

-Меня все спрашивают; вы где так загорели? Вы приехали с юга? Я отвечаю: солнце одно на всю планету. Почему нас в Сибири нельзя так загореть, обязательно надо куда-то переться. Непонятно куда. Мы очень хорошо живем на даче. Лучше, чем олигархи. Сидим под кедром и орехом, пьем замечательный чай с коньяком. Чтобы нас не «укусил» коронавирус. Мы с ним боремся, — смеясь, рассказывала бердчанка.

Бабушка шоколадка: Загорает до черна и пьет чай с коньяком от коронавируса на даче с соседями 75 летняя жительница Бердска Нелли Лысенко

Последние три года Нелли Ивановна не остается ночевать на даче. Рядом нет любимого Дэпика. Он погиб три года назад на пешеходном переходе по ул. Вокзальной. Сбила машина.

-Нет моей любимой собачки. Интересное имя? Имя кодированное. Раньше у меня был ротвейлер Дана. И когда она погибла, я очень страдала. А его его нашла в мусорном баке. И назвала в честь Даны — даночкин это подарок — Дэп. Я была в депрессии — не могу терять своих любимых животных. Дэпик был сигнализацией, звоночком. Телохранителем. Теперь я одна, поэтому и не остаюсь на даче.

В СНТ «Обской залив» у Нелли Ивановны, как она говорила, замечательные соседи. Более 20 лет они живут рядом душа в душу. Ни разу никто друг на друга глазом не покосился. Так бывает редко, отметила бердчанка.

Целый день на даче проходит в делах: прополка, поливка, уход за цветами — у Нелли Ивановны их немало.

Бабушка шоколадка: Загорает до черна и пьет чай с коньяком от коронавируса на даче с соседями 75 летняя жительница Бердска Нелли Лысенко

Так как целые дни дачница проводит на свежем воздухе, она хорошо загорела, и, как уверяла, стала похожа на плитку шоколада.

Нелли Лысенко успела до самоизоляции устроить торжество по поводу своего 75-летия.

— В «Кроне» гуляли 1 марта. Мои все подружайки приезжали: из Сочи, Крыма, Волгограда. Нам всем столько лет. Мы хотим встречаться живыми, а не тогда, когда на гроб гвоздички кладешь.

Нелли Ивановна уверяла, что не чувствует какое-то влияние самоизоляции на ее жизнь:

-Я на даче самоизолирована, я на природе. Я с птицами, мотыльками, животными. Если я сидела бы в четырех стенах и в хрущевке, без кислорода и солнца, то я, наверное, уже «крякнула» бы. Даже без коронавируса.

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От редакции

Как на вас сказывается самоизоляция?

Аноним, 18 июня 2020 17:22
Отличная заметка и замечательная героиня.
Неплохая иллюстрация на тему "пенсионеров в рашке", да? :)
Аноним, 18 июня 2020 19:47
Чай надо на даче пить не с коньяком, а с травами, выращенными на даче.
День рождения отмечает в Кроне, пьет коньяк, а раньше страдала, что за мусор дорого платить, пакетик мусора за целый месяц у неё получился.
Аноним, 18 июня 2020 22:28
Поэтому и пакетик, то в кроне, то на даче)

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