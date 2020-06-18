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Построить дом на садовом участке теперь можно из средств маткапитала

17:15 18.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Также материнский капитал можно использовать и на компенсацию проведенного ранее строительства. Право собственности на такое жилое помещение должно быть оформлено не ранее 1 января 2007 года.

Построить дом на садовом участке теперь можно из средств маткапитала
Многие бердчане покупают голые участки для дальнейшей постройки.

За счет средств материнского (семейного) капитала теперь можно построить жилой дом на садовом участке.

В текущем году Президентом РФ был подписан Закон, разрешающий использовать материнский (семейный) капитал на строительство жилого дома на садовом участке. В Новосибирской области уже есть несколько семей, которые решили использовать средства МСК по данному направлению.

За счет материнского капитала можно построить только жилое помещение, предназначенное для постоянного проживания. Необходимым условием при этом, как и раньше, является наличие права собственности на землю и разрешения на строительство жилья. Жилой дом, который строится на средства капитала, должен соответствовать требованиям, установленным для объектов индивидуального жилищного строительства, а сам участок — находиться в жилой зоне.

Построить жилой дом на садовом участке с использованием материнского капитала можно как своими силами, так и с привлечением подрядчика.

Также материнский капитал можно использовать и на компенсацию проведенного ранее строительства. Право собственности на такое жилое помещение должно быть оформлено не ранее 1 января 2007 года, когда вступил в силу Закон о материнском капитале.

Источник: pfrf.ru

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