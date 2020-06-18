Вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Бердске. Смотрите на сколько

Новые тарифы для бердчан ещё зимой ДЩепартамент по тарифам Новосибирской области утвердил.
|Наименование
|Категория потребителей
|Тариф, с 01.01.2020 по 30.06.2020
|Тариф, с 01.07.2020 по 31.12.2020
|без НДС
|с НДС
|без НДС
|с НДС
|Питьевая вода,
руб./м3
|Население
|—-
|19,85
|—-
|20,82
|Бюджетные и прочие потребители
|16,54
|19,85
|17,35
|20,82
|Техническая вода 1, руб./м3
|Бюджетные и прочие потребители
|8,27
|—-
|8,67
|—-
|Техническая вода 2 (забор/подъем), руб./м3
|Бюджетные и прочие потребители
|3,27
|—-
|3,27
|—-
|Горячая вода
|Население
|горяча вода, руб./м3
|—-
|141,47
|—-
|148,40
|Бюджетные и прочие потребители
|компонент на холодную воду, руб./м3
|16,54
|—-
|17,35
|—-
|компонент на тепловую эн-ю, руб/Гкал.
|1532,04
|—-
|1607,10
|—-
|Водоотведение,
|Население
|—-
|30,50
|—-
|31,99
|Бюджетные и прочие потребители
|25,42
|30,50
|26,66
|31,99
|Тепловая энергия,
руб./Гкал
|Население
|—-
|1838,45
|—-
|1928,52
Источник: mupkbu.ru