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Вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Бердске. Смотрите на сколько

17:45 18.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Размеры тарифов утверждены Департаментом по тарифам Новосибирской области. Таблица с данными изменений опубликована на сайте КБУ.

Вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Бердске. Смотрите на сколько
Новые тарифы для бердчан ещё зимой ДЩепартамент по тарифам Новосибирской области утвердил

Новые тарифы для бердчан ещё зимой ДЩепартамент по тарифам Новосибирской области утвердил.

Наименование Категория потребителей Тариф, с 01.01.2020 по 30.06.2020 Тариф, с 01.07.2020 по 31.12.2020
без НДС с НДС без НДС с НДС
Питьевая вода,
руб./м3		 Население —- 19,85 —- 20,82
Бюджетные и прочие потребители 16,54 19,85 17,35 20,82
Техническая вода 1, руб./м3 Бюджетные и прочие потребители 8,27 —- 8,67 —-
Техническая вода 2 (забор/подъем), руб./м3 Бюджетные и прочие потребители 3,27 —- 3,27 —-
Горячая вода Население горяча вода, руб./м3 —- 141,47 —- 148,40
Бюджетные и прочие потребители компонент на холодную воду, руб./м3 16,54 —- 17,35 —-
компонент на тепловую эн-ю, руб/Гкал. 1532,04 —- 1607,10 —-
Водоотведение,
руб./м3		 Население —- 30,50 —- 31,99
Бюджетные и прочие потребители 25,42 30,50 26,66 31,99
Тепловая энергия,
руб./Гкал		 Население —- 1838,45 —- 1928,52

Источник: mupkbu.ru

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От редакции

На много?

Аноним, 18 июня 2020 18:47
Грабительские тарифы конечно надо уже директорам кбу по 200 тысяч зарплату,140 тысяч рублей уже для них ни деньги.

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