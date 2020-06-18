Вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Бердске. Смотрите на сколько

Размеры тарифов утверждены Департаментом по тарифам Новосибирской области. Таблица с данными изменений опубликована на сайте КБУ.

Новые тарифы для бердчан ещё зимой ДЩепартамент по тарифам Новосибирской области утвердил Новые тарифы для бердчан ещё зимой ДЩепартамент по тарифам Новосибирской области утвердил. Наименование Категория потребителей Тариф, с 01.01.2020 по 30.06.2020 Тариф, с 01.07.2020 по 31.12.2020 без НДС с НДС без НДС с НДС Питьевая вода,

руб./м3 Население —- 19,85 —- 20,82 Бюджетные и прочие потребители 16,54 19,85 17,35 20,82 Техническая вода 1, руб./м3 Бюджетные и прочие потребители 8,27 —- 8,67 —- Техническая вода 2 (забор/подъем), руб./м3 Бюджетные и прочие потребители 3,27 —- 3,27 —- Горячая вода Население горяча вода, руб./м3 —- 141,47 —- 148,40 Бюджетные и прочие потребители компонент на холодную воду, руб./м3 16,54 —- 17,35 —- компонент на тепловую эн-ю, руб/Гкал. 1532,04 —- 1607,10 —- Водоотведение,

3 Население —- 30,50 —- 31,99 Бюджетные и прочие потребители 25,42 30,50 26,66 31,99 Тепловая энергия,

руб./Гкал Население —- 1838,45 —- 1928,52 Источник: mupkbu.ru

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