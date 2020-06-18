За толпы на ковидных вечеринках нужно давать реальные сроки. Мнения подростков Новосибирска о карантине по CОVID-19

У Алены Литвин другое мнение: «Считаю, что самоизоляция бесполезна, потому что верю, что коронавирус будет всегда, станет обычным рутинным заболеванием, вроде воспаления легких, и те, кому надо, выживут». Какое мнение у вас?

Введение режима самоизоляции внесло значительные изменения в рутинную жизнь школьников: некоторые приняли необходимость сидеть дома с восторгом, а другие возмущены необходимостью уже 85 дней соблюдать карантинные меры. Развлекательные центры, магазины, кафе оказались закрыты — летний досуг оказался под угрозой. Как отнеслись к этому подростки Новосибирска?

Самоизоляция защищает лучше масок

Алиса Кондратьева, 16 лет

Алиса Кондратьева, 16 лет:



— С введением режима самоизоляции всех школьников перевели на дистанционное обучение. Не могу сказать, что меня это расстроило, ведь у меня появилась возможность вставать по утрам позже и, следовательно, не чувствовать себя как выжатый лимон. Ещё один плюс это дополнительное свободное время, так как я трачу намного меньше времени на изучение материала дома, чем в классе. Для большинства моих знакомых удручающим фактором являлся запрет на прогулки, но я всегда могла найти себе занятие по душе в любом месте, в том числе и дома.

Я считаю, самоизоляция могла бы стать действенный методом предотвращения распространения вируса, если бы при редких вылазках на улицу, в магазин добросовестно использовались защитные меры, то есть маски и подобное, хотя и от них толку не очень много, потому что вирус, насколько мне известно, может попасть в организм человека через слизистые, например глаза. Получается, для того, чтобы быть полностью защищённым, нужно носить не только маску, но и достать откуда-то специальные очки.

Перчатки — ещё одно средство предохранения себя от заболевания. Предполагается, что они будут выброшены сразу после использования, но часто, коснувшись, например, какой-нибудь ручки двери или перил, человек потом потирает глаза, нос, таким образом, непреднамеренно увеличивая свой шанс заболеть во много раз. Поэтому некоторые меры предосторожности могут лишь увеличить риск заболевания – проще и лучше соблюдать самоизоляцию и не выходить.

Я легко преодолею болезнь, а другие?

Алла Торина, 18 лет:

Алла Торина, 18 лет:

— Разумеется, просто так дома три месяца не высидишь. Все равно приходится выходить, а это нарушение самоизоляции, но при этом я стараюсь максимально уменьшить количество прогулок и носить маску, а также мою руки сразу после прихода домой. Я в первую очередь стараюсь защитить других: моя мама – врач, ее риск заразиться очень высок, а значит и мой тоже. Я себя знаю, я легко преодолею болезнь, а другие? С начала самоизоляции я ни разу не увиделась с бабушкой – не хочу подвергать ее такому риску.

Работа на горячей линии по коронавирусу без масок

Алена Литвин, 16 лет

Алена Литвин, 16 лет:



— Я считаю, что самоизоляция бесполезна, потому что верю, что коронавирус будет всегда, станет обычным рутинным заболеванием, вроде воспаления легких, и те, кому надо, выживут. Я не соблюдала самоизоляцию ни дня, все это время работала в людном месте, на горячей линии по COVID-19. Там находилась без маски и других средств индивидуальной защиты, хотя по телефону советовала всем соблюдать карантинные меры. Я считаю, что большинство магазинов, салонов и торговых центров закрыли для галочки, и это не помешало распространению вируса, тем более, что контроля над передвижением людей не было абсолютно.

Экологического ущерба больше, чем пользы

Анастасия Тарабакина, 17 лет

Анастасия Тарабакина, 17 лет:

— Вообще, самоизоляция штука классная. Для меня она была полезна, потому что уровень стресса снизился в разы с исчезновением школьных будней. Да и родителями отношения нормализовались — рутина сближает. Меры защиты — смотря какие. Одноразовые маски — спорно, потому что экологического ущерба при их утилизации гораздо больше, чем помощи в защите от вирусов. Поэтому очень уважаю людей, которые пользуются многоразовыми. А антисептики вообще всегда кстати, не только во времена пандемии, я использовала их на постоянной основе и раньше.

Соблюдать самоизоляцию — значит помочь осуществиться своей же мечте

Михаил Бородихин, 17 лет

Михаил Бородихин, 17 лет:

— Тем, кто так нагло нарушают самоизоляцию, приглашая толпу друзей или устраивая какую-то вечеринку, нужно давать реальные сроки. Это в действительности убийство. Никто не хочет этого понимать, думают только о себе, что им скучно и они устали. Для меня соблюсти самоизоляцию – значит показать себя взрослым человеком: понимающим, несущим ответственность за свои поступки, вдумчивым. Если я не буду сидеть дома, то кто будет? Вдобавок, я понимаю, что мои действия могут что-то изменить: количество заболевающих уменьшиться, быстрее откроются все предприятия и жизнь вернется на круги своя. В августе я еще надеюсь поехать на смену в Артек – и соблюдением всех карантинных мер я помогаю осуществиться своей же мечте.

Подпольные вечеринки как способ заработка

Алиса Голубченко, 17 лет

Алиса Голубченко, 17 лет:

— Я не разделяю мнение о важности самоизоляции. Я считаю это совершенно бесполезная и даже в некотором смысле губительная мера, потому что из-за неё очень много людей, в том числе и мои родственники, пострадали финансово. Сотни тысяч людей по всей России остались без работы, утешая себя иллюзией безопасности от заражения. Я думаю, что все выкручиваются как могут, все развлекательные учреждения относятся к наиболее пострадавшим сферам, поэтому я не вижу ничего страшного в организации подпольных вечеринок – это их заработок.