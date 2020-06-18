182 пациента за сутки умерло от COVID-19 в России. Всего погибло 7 660 человек на 18 июня

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 790, прирост второй день не превышает минимум в 1,4%.

Названа наименее предрасположенная к коронавирусу группа крови

Число летальных исходов в России из-за коронавируса за сутки составило 182, всего от инфекции умерли 7 660 человек. Согласно данным штаба, число умерших составляет 1,37% от всех заразившихся в России.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 790, прирост второй день не превышает минимум в 1,4%. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, всего в России 561 091 заразившийся новой коронавирусной инфекцией. Суточный рост также не превысил минимума в 0,5% в Москве — в столице выявлено 1 040 случаев за сутки.

Наименьшие темпы прироста за сутки также зафиксированы в Ненецком АО (0%), Чукотском АО (0%), Республике Калмыкия (0,3%), Магаданской области (0,4%).

Новые 667 заразившихся выявлены в Московской области, 243 — в Ханты-Мансийском АО, 233 — в Нижегородской области, по 231 — в Свердловской области и Санкт-Петербурге.

В настоящее время в РФ болеют 239 468 человек.

Число вылечившихся за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 9 621, общее количество выздоровевших достигло 313 963. Согласно данным штаба, число выздоровевших достигло 56% от общего количества заразившихся коронавирусом в РФ.

За сутки выписаны 2 046 человек в Москве, всего в столице выписаны более 130 тыс. пациентов. Также выписаны 1 036 пациентов в Московской области, 637 — в Санкт-Петербурге, 431 — в Нижегородской области и 241 — в Ленинградской области.

За сутки скончались 49 пациентов в Москве, 29 — в Санкт-Петербурге, 23 — в Московской области, 12 — в Камчатском крае, шесть — в Архангельской области, по четыре — в Тульской, Ростовской, Челябинской областях и Красноярском крае.