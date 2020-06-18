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Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 95 переболевших жителям Бердска

17:26 18.06.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Редакция приглашает к диалогу все тех, кто вылечился от коронавируса, лечится от болезни или ждет результата теста. Вашими голосами мы покажем реальную ситуацию медицины Бердска изнутри.

Хватит молчать: Историю лечения от COVID 19 приглашаем рассказать 95 переболевших жителям Бердска
Молчание усугубляет ситуацию
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Хватит молчать: Историю лечения от COVID 19 приглашаем рассказать 95 переболевших жителям Бердска

Скончались от коронавируса 500 медиков в России. Список памяти врачей все растетХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 95 переболевших жителям БердскаЕщё 1590 новостей

Как лечат бердчан с COVID-19 в больницах Бердска и Новосибирска? Приглядывают ли медики за больными коронавирусом на дому? Как вы, испытавшие или испытывающие страх смерти от коронавируса, ждали результата теста на коварный вирус? А, может быть, вы прямо сейчас, на протяжении несколько суток страдаете от высокой температуры, а помощи ни от кого нет?

Нам нужны ваши голоса. Голоса тех, кто переболел, болеет или ждет результата анализа на коронавирус. Как показала публикация «Курьер. Среда. Бердск» о лечении пациента с подозрением на коронавирус в пульмонологии ЦГБ Бердска, мы можем исправить ситуацию вместе. Но для этого нужны ваши голоса.

Как вы помните, бердчанин сетовал на медицину города, а теперь медики каждый день заходят в палату к больным и интересуются их состоянием здоровья. К сожалению, врачи Бердска в силу различных причин не хотят говорить о реалиях медицины в пандемию коронавируса.

Мы же вас просим рассказать свои истории, показать, как обстоят дела с лечением коронавируса изнутри. Разумеется, мы полностью гарантируем анонимность. Только от ваших правдивых и откровенных голосов зависит дальнейшее лечение других зараженных коронавирусом. Ведь мы не знаем, сколько еще продлится пандемия COVID-19 в мире, России, Новосибирской области и Бердске. Увы, мы и наши близкие не защищены от болезни. Вдруг, уже завтра ваши знакомые или близкие люди станут заложниками COVID-19 с единственной надежде на медицину города.

Напомним, 97 жителей Бердска уже заболели коронавирусом за 3,5 месяца пандемии. В Новосибирской области на 18 июня выявлено 4 711 случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день известно о двух случаях смерти из-за коронавируса среди заболевших бердчан. В регионе же эта цифра выросла до 63.


Вы можете присылать сообщения со своими историями на электронную почту bkurer@mail.ru, либо рассказать о своем лечении по телефонам: 8383-41-3-00-10 или 8953-878-90-10.

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От редакции

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Covid-19, 18 июня 2020 17:46
Вы забыли указать о количестве "вылечившихся".

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