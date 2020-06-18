Склад срубленных крепких сосен устроили в микрорайоне Молодежном Бердска. Рубка законна

Чиновники и лесники заявляют о санитарной вырубке из-за плохого состояния деревьев: гнилые деревья могли и не увидеть очевидцы, поскольку пилят спелые насаждения 150 -160 лет. Смотрите видео.

Рубка деревьев проводилась с целью улучшения санитарного состояния лесного участка

Неравнодушный читатель «Курьер. Среда. Бердск» обратился в редакцию, чтобы узнать, какова цель проведения вырубок вблизи микрорайона Молодежного в Бердске.

— Бердским лесхозом проводится вырубка молодых деревьев. Считаю, что лесхоз это делает в целях обогащения. Ни одного гнилого ствола я не заметил, — написал в «Курьер. Среда. Бердск» бердчанин 17 июня.

Начальник управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова пояснила, что вырубка леса совершалась законно, но не вблизи Молодежного.

— Вырубка не проводилась вблизи микрорайона Молодёжный. Деревья были перенесены на данную площадку в рамках исполнения мероприятий по благоустройству леса. Данная площадка была выбрана с целью погрузки древесины, так как погрузочный пункт должен иметь определенные размеры. Ландшафтные рубки осуществляются с целью ухода за лесом и создания благоприятных условий для роста лучших деревьев. К таким рубкам относят рубки формирования, реконструктивные, формирования опушек, рубки в подлеске и подросте. Вследствие этого происходит улучшение защитных функций леса.

Гнилые деревья могли и не увидеть очевидцы происходящего, поскольку вырубке подлежат и спелые насаждения – 150 – 160 лет согласно материалам лесоустройства, — прокомментировала Светлана Васильевна 18 июня.

Начальник участка бердского лесхоза Вадим Ковалевский рассказал, что из-за ухудшения санитарного состояния деревьев были оздоровительные мероприятия леса.

— В соответствии с заданным проектом по лесоустройству, мы практически выполнили весь объём работ на первое полугодие. Рубка осуществлялась в течение 2-3 месяцев. Работы проводились в 27 квартале 4 выдел. В ближайшее время будем убирать сухостойные деревья в 12 квартале поселка новый, — сообщил Вадим Евгеньевич.

Напомним, что ранее прокуратора Бердска пояснила, что если бы деревья рубили незаконно, то человек давно бы автоматически попал под уголовную ответственность.

Автор видео читатель Курьер. Среда. Берсдк

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