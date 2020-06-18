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Склад срубленных крепких сосен устроили в микрорайоне Молодежном Бердска. Рубка законна

22:18 18.06.2020, Алина Бурова Фото: Читателей
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Чиновники и лесники заявляют о санитарной вырубке из-за плохого состояния деревьев: гнилые деревья могли и не увидеть очевидцы, поскольку пилят спелые насаждения 150 -160 лет. Смотрите видео.

Склад срубленных крепких сосен устроили в микрорайоне Молодежном Бердска. Рубка законна
Рубка деревьев проводилась с целью улучшения санитарного состояния лесного участка

Неравнодушный читатель  «Курьер. Среда. Бердск» обратился в редакцию, чтобы узнать, какова цель проведения вырубок вблизи микрорайона Молодежного в Бердске.

— Бердским лесхозом проводится вырубка молодых деревьев. Считаю, что лесхоз это делает в целях обогащения. Ни одного гнилого ствола я не заметил, — написал в «Курьер. Среда. Бердск» бердчанин 17 июня.

Начальник управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова пояснила, что вырубка леса совершалась законно, но не вблизи Молодежного.

— Вырубка не проводилась вблизи микрорайона Молодёжный. Деревья были перенесены на данную площадку в рамках исполнения мероприятий по благоустройству леса. Данная площадка была выбрана с целью погрузки древесины, так как погрузочный пункт должен иметь определенные размеры. Ландшафтные рубки осуществляются с целью ухода за лесом и создания благоприятных условий для роста лучших деревьев. К таким рубкам относят рубки формирования, реконструктивные, формирования опушек, рубки в подлеске и подросте. Вследствие этого происходит улучшение защитных функций леса.
Гнилые деревья могли и не увидеть очевидцы происходящего, поскольку вырубке подлежат и спелые насаждения – 150 – 160 лет согласно материалам лесоустройства, — прокомментировала Светлана Васильевна 18 июня.

Начальник участка бердского лесхоза Вадим Ковалевский рассказал, что из-за ухудшения санитарного состояния деревьев были оздоровительные мероприятия леса.

— В соответствии с заданным проектом по лесоустройству, мы практически выполнили весь объём работ на первое полугодие. Рубка осуществлялась в течение 2-3 месяцев. Работы проводились в 27 квартале 4 выдел. В ближайшее время будем убирать сухостойные деревья в 12 квартале поселка новый, — сообщил Вадим Евгеньевич.

Напомним, что ранее прокуратора Бердска пояснила, что если бы деревья рубили незаконно, то человек давно бы автоматически попал под уголовную ответственность.

Автор видео читатель Курьер. Среда. Берсдк

Склад срубленных крепких сосен устроили в микрорайоне Молодежном Бердска. Рубка законна

Склад срубленных крепких сосен устроили в микрорайоне Молодежном Бердска. Рубка законна

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От редакции

Срубленные сосны похожи на старые и больные?

Аноним, 18 июня 2020 22:48
Начальник управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова пояснила, что вырубка леса совершалась законно, но не вблизи Молодежного, строго по понятиям, за всех отвечу!!!!
Аноним, 18 июня 2020 22:50
Начальник участка бердского лесхоза Вадим Ковалевский рассказал, после НАС хоть вселенский потоп....

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