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Причины смерти выпавшего из она 4 этаже мужчины выясняет СК в Бердске

18:09 18.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Труп мужчины обнаружили под окнами 5-этажки с травмам, характерными при падении с высоты. Следствие установит, по какой причине упал человек.

Причины смерти выпавшего из она 4 этаже мужчины выясняет СК в Бердске
Следственный комитет в Бердске находится по адресу: ул. К. Маркса, 52

В Бердске следователи СКР устанавливают обстоятельства гибели мужчины, сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 18 июня около 17 часов возле дома по улице К. Маркса в Бердск обнаружено тело мужчины среднего возраста с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. По данному факту органами Следственного комитета России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина выпал с окна квартиры, расположенной на 4 этаже жилого дома.

В настоящее время следователем СКР проводится осмотр места происшествия, опрашиваются соседи и очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователем проверяются все возможные версии гибели мужчины, как криминального характера, так и несчастного случая.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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