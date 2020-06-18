Причины смерти выпавшего из она 4 этаже мужчины выясняет СК в Бердске

Труп мужчины обнаружили под окнами 5-этажки с травмам, характерными при падении с высоты. Следствие установит, по какой причине упал человек.

Следственный комитет в Бердске находится по адресу: ул. К. Маркса, 52

В Бердске следователи СКР устанавливают обстоятельства гибели мужчины, сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 18 июня около 17 часов возле дома по улице К. Маркса в Бердск обнаружено тело мужчины среднего возраста с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. По данному факту органами Следственного комитета России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина выпал с окна квартиры, расположенной на 4 этаже жилого дома.

В настоящее время следователем СКР проводится осмотр места происшествия, опрашиваются соседи и очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователем проверяются все возможные версии гибели мужчины, как криминального характера, так и несчастного случая.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.