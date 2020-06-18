Скончались от коронавируса 500 медиков в России. Список памяти врачей все растет

По данным на 18 июня, в списке приводится информации о 444 лицах. Один из его создателей, Алексей Эрлих, пояснял, что проект не является статистикой: «Это больше про память».

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что из 7,5 тыс. умерших в России 489 — медицинские работники. Минздрав в конце мая сообщил о 101 скончавшемся медике.

В России почти 500 медиков умерли из-за коронавируса. Об этом глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила во время онлайн-конференции, передает РНС.

«К сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли, 489 [человек] — это медицинские работники», — сказала Самойлова.

Минздрав 26 мая сообщил, что ведет список умерших медицинских работников, на тот момент в нем был зарегистрирован 101 человек. «Медиазона» 19 мая сообщала о смерти как минимум 186 медиков. За основу для подсчетов журналисты издания взяли проект «Список памяти». По состоянию на 18 мая в нем были данные о 222 медиках, 19 случаев из списка исключили (это были врачи из других стран, не практиковавшие во время пандемии медики и те, чья смерть не связана с коронавирусом). Из оставшихся 165 смертей издание подтвердило по официальной информации, в соцсетях, от родственников и коллег. Журналисты не стали учитывать 38 случаев, поскольку эти медики упоминались только в «Списке памяти», а также нашли официальное подтверждение еще восьми смертей, которых в нем не было.

«Список памяти» запустили российские врачи из разных регионов. В нем публикуются данные о медиках, заболевших во время работы с зараженными коронавирусом, а также о тех, кто в результате скончался. По данным на 18 июня, в списке приводится информации о 444 лицах. Один из его создателей, заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Москвы Алексей Эрлих, пояснял РБК, что проект не является статистикой. «Это больше про память», — говорил он.

В начале мая президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях для врачей, которые работают с зараженными COVID-19. При смерти медицинского сотрудника от коронавируса его родственики получат единовременную выплату в размере 2,7 млн руб. Если из-за перенесенного COVID-19 медик получил инвалидность, ему выплатят от 680 тыс. до 2 млн руб. При временной потере трудоспособности сумма составит 68 тыс. руб.