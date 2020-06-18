Искромсал двумя ножами таксиста на видео ревнивец в Омске. Умер в больнице пострадавший

После расправы злодей скрылся на автомобиле, однако его машина увязла в траншее, тогда убийца решил сжечь ее и сбежать. Полиция нашла его в частном доме, куда он ворвался и хотел спрятаться.

Ревнивец жестоко расправился с таксистом в Омске

Мужчина зверски зарезал таксиста из ревности в Омске. В полицию обратились очевидцы убийства. Видео с инцидентом оказалось в распоряжении РЕН ТВ.

Отмечается, что рано утром 17 июня к дому на улице Молодогвардейской подошел неизвестный, который подкараулил таксиста и начал наносить ему удары ножом. На кадрах видно, что злоумышленник не прекращает бить пострадавшего, даже когда тот лежит на земле. Таксист пытается отбиться, однако из-за полученных ранений сделать этого не может. При этом никто из очевидцев не пытался разнять дерущихся.

После ревнивец скрылся на автомобиле, однако его машина увязла в траншее, тогда убийца решил сжечь ее и сбежать. Полиция нашла его в частном доме, куда он ворвался и хотел спрятаться.

Пострадавшему мужчине вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось. Злоумышленник орудовал двумя ножами и не оставил сопернику шансов. Преступник был арестован, возбуждено уголовное дело.

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