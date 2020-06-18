Они не рабы: Требует молчать о своей работе от врачей руководство больницы в Красноярске

Дивногорские депутаты просят медиков не подписывать договор о «конфиденциальности», который ущемляет права медработников. Договор появился после жалоб на отсутствие стимулирующих выплат.

Медиков Дивногорска вынуждают подписать кабальный договор

Руководство Дивногорской межрайонной больницы Красноярского края потребовало от сотрудников подписать договор о неразглашении сведений о своей работе. Ранее они жаловались на отсутствие стимулирующих выплат. Учреждение возглавляет член политсовета местного отделения «Единой России», бывший министр здравоохранения региона.

Медики Дивногорской больницы пожаловались на отсутствие стимулирующих выплат. Сотрудники скорой помощи также рассказали, что их заставляли возить в каретах трупы из поликлиники. После этого Следственный комитет объявил проверку, затем в ведомстве заявили, что долги по выплатам были погашены. Но в июне главврач учреждения Виталий Денисов предложил сотрудникам подписать договор «о неразглашении конфеденциальной информации», сообщил во «ВКонтакте» депутат горсовета Николай Саттаров.

«Вроде все обо всём поговорили, поняли, где и в чем было неправо руководство Дивногорской больницы. Казалось бы, делай выводы, исправляй ошибки, выстраивай нормальные отношения с коллективом (да и извиниться можно было бы перед работниками) и работай дальше. НО НЕТ!!! Главврач Дивногорской больницы пошел своим путем, в лучших традициях российских чиновников и руководителей!» — приводит Саттаров письмо другого депутата Николая Ульских.

Из опубликованных копий договоров следует, что под «конфиденциальной» главврач «любая информация, относящаяся к роду деятельности» учреждения. То есть всё, чем занимаются медицинские работники.

Один из пунктов «договора», например, гласит о том, что сотрудник обязан сообщить руководству о «попытках посторонних лиц получить информацию». За одно нарушение этого «договора» предполагается увольнение «по инициативе работодателя».

Более того, документ утверждает, что «прекращение трудового договора не освобождает работника от принятых на себя обязательств по неразглашению конфиденциальной информации». Его составители угрожают Уголовным и Административным кодексами РФ, передает Тайга.инфо.

«Они [сотрудники больницы] не рабы, в нашей стране нет рабовладельческого строя, у медицинских работников есть права и их немало! — сказано в заявлении дивногорских депутатов. — После того, как мы начали отстаивать права сотрудников больницы, мы получаем огромный объем информации от них, и поверьте знаем гораздо больше, чем вы можете себе представить. И этот ваш договор никого не остановит. Уважаемые медицинские работники! Не подписывайте этого договора ни в коем случае, а те, кто подписал, пишите заявление на расторжение, этой бумагой нарушаются ваши права».