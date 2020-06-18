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Розыск: пропала без вести уехавшая на попутке школьница из Чамала в Новосибирск. Она может быть в Бердске

18:56 18.06.2020 Фото: СК по Республике Алтай
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По факту безвестного исчезновения девушки Майминским межрайонным отделом СУ СК России по Республике Алтай проводится процессуальная проверка. Девочку ищут.

Розыск: пропала без вести уехавшая на попутке школьница из Чамала в Новосибирск. Она может быть в Бердске
Школьница 2004 года рождения уехала на попутках в Новосибирск и пропала

В правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетней жительницы села Чемал Республики Алтай Ангелины Николаевны Долговой, 21 апреля 2004 года рождения.

16 июня 2020 года около 10:30 девушка, взяв из дома личные вещи и гавайскую гитару, на перекладном автотранспорте уехала в Новосибирск, где ее видели на автовокзале. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

По факту безвестного исчезновения девушки Майминским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Алтай проводится процессуальная проверка, оперативными сотрудниками органов внутренних дел ведутся работы по поиску без вести пропавшего подростка.

Приметы девушки: на вид 14-16 лет. Рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета с розовыми прядями, стрижка карэ, глаза карие, нос прямой.

Следственное управление просит граждан, обладающих информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить ее по телефонам (38822) 49596 (телефонная линия «Ребенок в опасности»); 913 999-90-72 (телефон оперативного дежурного следственного управления); 913-991-78-21 (телефон доверия). Конфиденциальность гарантирована.

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