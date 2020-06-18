Отказался принять иск к Путину о голосовании по поправкам в Конституцию ВС

Исковое заявление возвращено в канцелярию. Его направили не по адресу. Верховный суд такие — об обжаловании закона — не рассматривает.

Верховный суд не принял иск об оспаривании указа о проведении голосования 1 июля

Верховный суд России отказал в принятии административного иска, оспаривающего указ президента о проведении 1 июля голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«В принятии искового заявления от Рудяка Геннадия Ивановича об оспаривании указа президента РФ от 1 июня 2020 года «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ» отказано. Оно возвращено в канцелярию», — сказали в суде.

Как сообщил ТАСС руководитель управления по взаимодействию с общественностью и СМИ Верховного суда РФ Павел Одинцов, в принятии административного иска было отказано на основании пункта 1 части 1 статьи 128 Кодекса РФ об административном судопроизводстве.

«Административное исковое заявление Рудяка Г. И. фактически сводилось к обжалованию закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года. Однако к компетенции Верховного суда РФ отнесены дела об оспаривании нормативных правовых актов ниже уровня федерального закона, полномочия по рассмотрению заявлений об оспаривании закона РФ о поправке к Конституции РФ у Верховного суда РФ отсутствуют», — сказал он.

Общероссийское голосование по закону о поправке к конституции, согласно указу президента РФ Владимира Путина, назначено на 1 июля.