18.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Отказался принять иск к Путину о голосовании по поправкам в Конституцию ВС

19:06 18.06.2020 Фото: Википедии
0

Исковое заявление возвращено в канцелярию. Его направили не по адресу. Верховный суд такие — об обжаловании закона — не рассматривает.

Отказался принять иск к Путину о голосовании по поправкам в Конституцию ВС
Верховный суд не принял иск об оспаривании указа о проведении голосования 1 июля

Верховный суд России отказал в принятии административного иска, оспаривающего указ президента о проведении 1 июля голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«В принятии искового заявления от Рудяка Геннадия Ивановича об оспаривании указа президента РФ от 1 июня 2020 года «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ» отказано. Оно возвращено в канцелярию», — сказали в суде.

Как сообщил ТАСС руководитель управления по взаимодействию с общественностью и СМИ Верховного суда РФ Павел Одинцов, в принятии административного иска было отказано на основании пункта 1 части 1 статьи 128 Кодекса РФ об административном судопроизводстве.

«Административное исковое заявление Рудяка Г. И. фактически сводилось к обжалованию закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года. Однако к компетенции Верховного суда РФ отнесены дела об оспаривании нормативных правовых актов ниже уровня федерального закона, полномочия по рассмотрению заявлений об оспаривании закона РФ о поправке к Конституции РФ у Верховного суда РФ отсутствуют», — сказал он.

Общероссийское голосование по закону о поправке к конституции, согласно указу президента РФ Владимира Путина, назначено на 1 июля.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто бы сомневался?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Переехал насмерть трамвай №13 неизвестного пешехода в Новосибирске
19:23 18-06-2020
Переехал насмерть трамвай №13 неизвестного пешехода в Новосибирске
Внуки Путина звонят дедушке в Кремль
19:16 18-06-2020
Внуки Путина звонят дедушке в Кремль
БердскПродвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск» 2
19:06 18-06-2020
Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск»
Отказался принять иск к Путину о голосовании по поправкам в Конституцию ВС
19:06 18-06-2020
Отказался принять иск к Путину о голосовании по поправкам в Конституцию ВС
БердскРозыск: пропала без вести уехавшая на попутке школьница из Чамала в Новосибирск. Она может быть в Бердске
18:56 18-06-2020
Розыск: пропала без вести уехавшая на попутке школьница из Чамала в Новосибирск. Она может быть в Бердске
Они не рабы: Требует молчать о своей работе от врачей руководство больницы в Красноярске
18:47 18-06-2020
Они не рабы: Требует молчать о своей работе от врачей руководство больницы в Красноярске
БердскКогда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, ответил губернатор Травников 57
18:45 18-06-2020
Когда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, ответил губернатор Травников
БердскАвтобусы на дачи будут ходить по рабочими и выходным дням в Бердске с 19 июня 5
18:40 18-06-2020
Автобусы на дачи будут ходить по рабочими и выходным дням в Бердске с 19 июня
За неделю произошел самый значительный прирост — 751 человека заболели COVID-19 в Новосибирской области
18:33 18-06-2020
За неделю произошел самый значительный прирост — 751 человека заболели COVID-19 в Новосибирской области
Искромсал двумя ножами таксиста на видео ревнивец в Омске. Умер в больнице пострадавший
18:33 18-06-2020
Искромсал двумя ножами таксиста на видео ревнивец в Омске. Умер в больнице пострадавший