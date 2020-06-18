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Внуки Путина звонят дедушке в Кремль

19:16 18.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент России впервые за долгое время публично рассказал о членах своей семьи.

Внуки Путина звонят дедушке в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки могут дозвониться ему в Кремль

Владимир Путин рассказал о своих внуках, с которыми общается, даже находясь в Кремле. Об этом президент РФ сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос, могут ли в рабочий кабинет президента дозвониться его внуки.

«Дозвониться могут, они дозваниваются», — сказал Владимир Путин.

Глава государства редко рассказывает о членах своей семьи. В 2017 году Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян во время прямой линии, рассказал, что у него родился второй внук. Президент отметил, что хочет, чтобы внуки вели обычную, нормальную, спокойную жизнь, а не росли «принцами крови».

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