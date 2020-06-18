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Роскомнадзор разблокировал Telegram по согласованию с Генпрокуратурой

19:36 18.06.2020 Фото: Википедии
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С апреля 2018-го служба начала блокировать мессенджер за отказ предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений. Вместе с тем у многих пользователей Telegram продолжает действовать.

Роскомнадзор разблокировал Telegram по согласованию с Генпрокуратурой
Роскомнадзор снял ограничения с Telegram

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — поясняется в сообщении регулятора.

В июле 2017 года Telegram Messenger LLP внесли в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018-го служба начала блокировать мессенджер за отказ предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений.

Вместе с тем у многих пользователей Telegram продолжает действовать. В ведомстве не раз отмечали, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.

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