Роскомнадзор разблокировал Telegram по согласованию с Генпрокуратурой

С апреля 2018-го служба начала блокировать мессенджер за отказ предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений. Вместе с тем у многих пользователей Telegram продолжает действовать.

Роскомнадзор снял ограничения с Telegram

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — поясняется в сообщении регулятора.

В июле 2017 года Telegram Messenger LLP внесли в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018-го служба начала блокировать мессенджер за отказ предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений.

Вместе с тем у многих пользователей Telegram продолжает действовать. В ведомстве не раз отмечали, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.