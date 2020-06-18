Основания для снятия ограничений в регионах есть, заявил Мишустин

Снятию карантинных мер способствует снижение числа заболевших, которое отмечается в России в последние несколько дней.

Михаил Мишустин увидел основания для выхода регионов из режима ограничений

В России снизились темпы роста заболеваемости коронавирусом. Такая тенденция заметна практически во всех регионах, следовательно, можно начать поэтапную отмену карантинных мер. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 18 июня.

«За последние два дня цифра ежедневно выявляемых новых случаев (заражения коронавирусом – ред.) ниже 8 тысяч. Темп прироста новых случаев за сутки замедлился и составляет в среднем 1,4 процента», – уточнил глава кабмина.

По его словам, «это дает основания для плавного поэтапного выхода регионов из режима ограничений».

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России за минувшие сутки выявлено 7790 тысяч новых случаев заражения COVID-19. В Москве число зараженных за сутки составило 1040 человек.

С 16 июля в столице начался второй этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. В городе открылись музеи, библиотеки и летние веранды кафе и ресторанов. 23 июня начнется третий этап: откроются, в частности, стационарные заведения общепита и фитнес-клубы.

В Новосибирской области пока действует масочный режим — за сутки +107 новых зараженных.