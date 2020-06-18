18.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Арестовать Порошенко после возбуждения дела из-за томоса готовятся следователи на Украине

20:01 18.06.2020 Фото: Википедии
0

Ему инкриминируют разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса об автокефалии и создания украинской православной церкви.

Арестовать Порошенко после возбуждения дела из за томоса готовятся следователи на Украине
Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело, об этом заявил сам политик на митинге возле суда в Киеве.

«Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело, — дословно цитирую, я ничего не выдумываю, — за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания (неканонической. — Прим. ред.) Православной церкви Украины», — заявил он.

Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где должно начаться заседание по избранию ему меры пресечения. У здания суда проходит митинг его сторонников.

В Госбюро расследований Украины 10 июня сообщили, что экс-президенту вручили письменное сообщение о том, что он стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в том, что он вынудил Егора Божка, работавшего главой Службы внешней разведки, назначить своим заместителем Сергея Семочко, передает РИА Новости.

Порошенко и его адвокаты заявили, что отказались принимать подозрение, которое им пытались вручить незаконно. По данным офиса генпрокурора, следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Арестуют?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда заплатят меньше по больничному, разъяснил Минтруд
21:45 18-06-2020
Когда заплатят меньше по больничному, разъяснил Минтруд
"Новой перестройки нам не надо": Карелин объяснил, почему нужно голосовать за поправки в Конституцию
21:37 18-06-2020
Володин: преемнику Путина достанется сильная Россия
21:19 18-06-2020
Володин: преемнику Путина достанется сильная Россия
БердскСпасут от затопления грунтовыми водами еще 7 улиц частного сектора Бердска. Смотрите список
21:06 18-06-2020
Спасут от затопления грунтовыми водами еще 7 улиц частного сектора Бердска. Смотрите список
Сбросил с 4 этажа избитую на глазах дочки жену пьяный разъяренный полицейский на Украине
20:52 18-06-2020
Сбросил с 4 этажа избитую на глазах дочки жену пьяный разъяренный полицейский на Украине
Нажиться на "коронавирусных" контрактах не дали 160 бизнесменам ФСБ и МВД
20:40 18-06-2020
Нажиться на
Четыре трупа: Расстрелял двоих детей и жену и убил себя стрелок в квартире на севере Москвы
20:27 18-06-2020
Четыре трупа: Расстрелял двоих детей и жену и убил себя стрелок в квартире на севере Москвы
Открыл стрельбу и ранил в голову женщину неизвестный в забаррикадированной квартире на севере Москвы
20:19 18-06-2020
Открыл стрельбу и ранил в голову женщину неизвестный в забаррикадированной квартире на севере Москвы
Продезинфицируют перед голосованием 1 июля и ЕГЭ школы Новосибирской области
20:13 18-06-2020
Продезинфицируют перед голосованием 1 июля и ЕГЭ школы Новосибирской области
Арестовать Порошенко после возбуждения дела из-за томоса готовятся следователи на Украине
20:01 18-06-2020
Арестовать Порошенко после возбуждения дела из-за томоса готовятся следователи на Украине