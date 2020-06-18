Арестовать Порошенко после возбуждения дела из-за томоса готовятся следователи на Украине

Ему инкриминируют разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса об автокефалии и создания украинской православной церкви.

Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело, об этом заявил сам политик на митинге возле суда в Киеве.

«Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело, — дословно цитирую, я ничего не выдумываю, — за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания (неканонической. — Прим. ред.) Православной церкви Украины», — заявил он.

Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где должно начаться заседание по избранию ему меры пресечения. У здания суда проходит митинг его сторонников.

В Госбюро расследований Украины 10 июня сообщили, что экс-президенту вручили письменное сообщение о том, что он стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в том, что он вынудил Егора Божка, работавшего главой Службы внешней разведки, назначить своим заместителем Сергея Семочко, передает РИА Новости.

Порошенко и его адвокаты заявили, что отказались принимать подозрение, которое им пытались вручить незаконно. По данным офиса генпрокурора, следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента.