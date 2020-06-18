Продезинфицируют перед голосованием 1 июля и ЕГЭ школы Новосибирской области

Также планируется санобработка помещений будут развернуты пункты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию .

Школы Новосибирской области пройдут санитарную обработку перед ЕГЭ и голосованием по поправкам в Конституции РФ

В Новосибирской области проводится санитарная обработка образовательных учреждений, в которых пройдет Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Работа производится общими усилиями властей, администраций, служб, ведомств и организаций региона, областного центра и муниципальных образований. В соответствии с поручениями Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в проведении дезинфекционных мероприятий совместно с другими службами и ведомствами принимают участие подразделения МЧС России.

До 25 июня сотрудниками МЧС России запланировано проведение дезинфекции в 58 школах Новосибирска и Новосибирского района, где будет проходить экзаменационная кампания в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму. Особое внимание при дезинфекции помещений уделяется поверхностям общего пользования – дверные ручки, выключатели, лестничные перила и подоконники, столы и стулья, а также местам общего пользования. Профилактические мероприятия по обработке помещений средних образовательных школ до и после единого государственного экзамена.

Также планируется обработка объектов, на которых будут развернуты пункты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. По решению главы региона для обеспечения проведения дезинфекционных мероприятий в муниципальных районах из средств областного бюджета произведена закупка дезинфицирующих средств и ранцевых огнетушителей для специалистов служб местных администраций. При необходимости будут задействованы подразделения чрезвычайного ведомства.

Отметим, что с начала апреля для стабилизации эпидемиологической обстановки и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Новосибирской области организовано проведение широкомасштабных мероприятий по специальной обработке мест массового посещения людей. Специалисты ежедневно проводят дезинфекцию учреждений здравоохранения, крупных площадей, прилегающих к жилым домам, административным зданиям, железнодорожному, авто- и речному вокзалам, а также парки и скверы. Все мероприятия проводятся в интересах безопасности граждан в условиях противодействия коронавирусу.