Сбросил с 4 этажа избитую на глазах дочки жену пьяный разъяренный полицейский на Украине

Когда шокированные соседи попытались вызвать медиков и стражей порядка, парень стал мешать им, заявляя, что сначала позвонит своему отцу — подполковнику полиции в отставке.

На Украине пьяный полицейский сбросил жену с 4-го этажа, избив на глазах у рыдающей годовалой дочки

Пользовательница daria_petrik93 опубликовала в «Инстаграме» тревожный пост с рассказом о покушении copy_linkна убийство. По её словам, в ночь с 8 на 9 июня в квартире на одной из улиц Северодонецка, Украина, полицейский выбросил с балкона четвёртого этажа свою 27-летнюю жену Дарью К. Якобы сначала пьяный сержант Алексей К. поскандалил с супругой и стал избивать её в присутствии ребёнка.

В этот вечер её муж был в нетрезвом состоянии. Спровоцировав ссору, он начал её швырять по квартире, давать пощёчины, выкручивая руки. Это всё происходило на глазах у годовалой дочери, которая от увиденного была просто в ужасной истерике

Мужчина отобрал у жертвы телефон и угрожал, что убьёт её, а дочку оставит себе. Дарья бросилась на балкон с криками о помощи. Оттуда мгновением позже её и сбросил разъярённый супруг. После падения девушка какое-то время оставалась в сознании, моля о помощи и повторяя, что её столкнул муж. Когда шокированные соседи попытались вызвать медиков и стражей порядка, парень стал мешать им, заявляя, что сначала позвонит своему отцу. Вероятно, имея в виду отчима — подполковника полиции в отставке.

-Он побежал за ней и приказал заткнуться. Или иначе выбросит её из окна. Соседи это всё слышали, свидетели этому есть! В итоге он схватил её на руки и вытолкнул с балкона четвёртого этажа! <…> Позже, когда соседка попыталась позвонить в скорую и полицию, он начал выхватывать телефон из рук, приговаривая, чтобы никто никуда не звонил. Сказал, что сначала позвонит своему папе, — рассказали очевидцы.

Дарья оказалась в больнице со множественными травмами. У неё в том числе сломаны рёбра, руки и пробито лёгкое. По словам автора поста, семья Алексея сейчас пытается «замять дело, прикрывая сына». Также в Сети появились старые скриншоты приписываемого супругам диалога, где пострадавшая жутко отзывается о собственной дочери и говорит, что ненавидит и её, и мужа.

Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство по делу, пишет 24tv.ua. Однако парня ещё не задерживали и не объявляли подозреваемым.