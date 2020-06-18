Володин: преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддерживает поправки в Конституцию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин заложил систему развития России на долгосрочный период, на которую будет опираться следующий глава государства.

«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин, — сказал он в интервью изданию «Газета.ру». — Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом».

По его мнению, действующий российский лидер создал фундамент, на который будет опираться последующий президент. «Будет продолжатель всего того, что он сейчас создал», — уверен думский спикер.

На протяжении всего президентства, полагает политик, Путин принимал правильные и эффективные решения, «сформировал систему управления, которая устойчива к вызовам». «И поэтому, когда мы говорим о президенте, вот весь мир понимает: России повезло, у нее есть сильный Путин», — подчеркнул председатель Думы.

Говоря о поправках к конституции, спикер отметил, что они соответствуют запросу общества. «Они страну делают сильнее, а президенту мы даем возможность [избираться вновь], причем в рамках конкурентной кампании избирательной, когда он точно не будет один, а другие партии смогут выдвинуть своих кандидатов. Это же не назначение, не продление сроков», — заключил Володин.