Спасут от затопления грунтовыми водами еще 7 улиц частного сектора Бердска. Смотрите список

На этот раз потроят три дренажных колодца для территории в границах улиц Боровой, Спартака, Первомайской и Рогачева. За инженерные изыскания и проект город заплатит 2,5 млн рублей.

Бердская власть объявила аукцион на изыскательские работы и разработку проектной документации на сооружение еще трех колодцев. Они призваны понизить грунтовые воды и спасти от постоянного подтопления жителей еще нескольких улиц Бердска. На этот раз планируется защитить от затопления территорию в границах улиц Боровая, Спартака, Первомайская, Рогачева.

Заказывает изыскательские и проектные работы управление капитального строительства. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,5 млн рублей, источник финансирования — бердский бюджет. Заявки на участие в электронном аукционе подаются до 25 июня. Торги состоятся 29 июня 2020 года.

Колодцы установят на трех участках:



— по улице Урицкого (пер. Краснофлотский, Рогачева) — 1 участок;— по улице Павлова (Пролетарская, Красная Сибирь) — 2 участок;по улице Советская (Кутузова, Суворова) — 3 участок.

Подрядчику, выигравшему аукцион предстоит на участке площадью 28 га выполнение инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий, гидрогеологических исследований для подготовки проектной документации по инженерной защите от подтопления. А после — представить выводы в бумажном виде УКСу. Дата окончания работ – до 31 октября 2020 года с учетом получения положительного заключения госэкспертизы. Проектируемые сооружения инженерной защиты от подтопления направлены на ликвидацию опасных природных процессов (подтопление территории) и не относятся к опасным производственным объектам.

Согласно аукционной документации дренажные устройства являются напорно-безнапорной дренажной канализацией, насосное оборудование которой работает в автоматическом режиме, в связи, с чем постоянного присутствия людей на объекте проектировании не требуется.