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«Новой перестройки нам не надо»: Карелин объяснил, почему нужно голосовать за поправки в Конституцию

21:37 18.06.2020 Фото: Википедии
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По мнению известного спортсмена и депутата из Новосибирска, стабильность намного важнее и лучше, чем очередные потрясения.

Новой перестройки нам не надо: Карелин объяснил, почему нужно голосовать за поправки в Конституцию
Александр Карелин поддерживает все инициативы президента

Один из самых известных новосибирцев Александр Карелин рассказал, почему необходимо голосовать за поправки в Конституцию. По словам трёхкратного олимпийского чемпиона и депутата Госдумы, «новой перестройки нам не надо». В эфире радио КП-Новосибирск он напомнил, что одна такая перестройка уже привела к развалу Советского Союза, за которым последовали и другие потрясения, ощущаемые и по сей день:

— Когда президент вышел с посланием к Федеральному собранию, журналисты из зарубежных СМИ сказали мне: «Это же новая перестройка!» Я говорю: «Не-не-не, новой перестройки нам не надо, уже была». И итогом ее стала утрата советской государственности, огромные тяжелейшие изменения, которые мы чувствуем до сих пор. А тут речь о другом. Эти поправки не меняют закон в корне — это некие подробности, которые дают понять, что государство набрало силу. Мы, как государство, сегодня можем позволить себе заявить, что наш закон доминирует над международным, если этого требуют интересы России, что наши границы незыблемы.

По мнению спортсмена и политика, предложенные поправки не меняют Основной закон в корне, они лишь показывают, что наша страна набрала силу, и её закон должен доминировать над международным, когда от этого зависят интересы России. И речь здесь не только о Крыме, но и о Курильских островах, той же Калининградской области.

«Я все-таки надеюсь, что большая часть населения заинтересована в стабильности, а не в выкриках, что мы предложили эти изменения и они не нужны», — сказал Александр Карелин.

Отвечая на вопрос, почему необходимо голосовать за все поправки вместе, а не по отдельности, депутат Госдумы отметил, что они составлялись таким образом, чтобы сделать закон современнее, и работали над ними авторитетные люди. К тому же уход в подробный разбор обществом каждого пункта очень сильно затянет процесс, в то время как голосование и так пришлось переносить из-за пандемии.

«Им нужны великие потрясения — нам нужна Великая Россия!» — подытожил Карелин словами Петра Столыпина.

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От редакции

Вы пойдете голосовать за поправки?

Аноним, 18 июня 2020 21:58
Стабильность только у Карелина,и у его друга Голубева,поэтому не надо нам тут "рассказывать"!
алексей, 18 июня 2020 22:29
обязательно сходим и скажем-НЕТ
Аноним, 18 июня 2020 22:29
Мы уж без тебя Карелин решим нужны нам поправки или нет.Охота поговорить иди к Володину

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