Агронома на зарплату в 50 тыс.рублей срочно ищут на работу в Бердске. Выбери свою вакансию

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, ударных инструментов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МБУДО «БДМШ им. Свиридова»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 22854
bdmshdod@mail.ru
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Коняев Андрей Валерьевич
|от 25000
|8(923) 1121570, 8(999) 4516552
konyaevandrey@yandex.ru
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Коняев Андрей Валерьевич
|от 25000
до 25000
|8(923) 1121570, 8(999) 4516552
konyaevandrey@yandex.ru
|Лаборант-микробиолог
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 18000
до 18000
|8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
|Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции]
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 25000
до 25000
|8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], птицеводство, свиноводство
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 50000
|8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
|Младший воспитатель
|Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ
|от 15163
до 15163
|8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
|Агроном по защите растений
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 50000
до 50000
|8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
|Лаборант, экология
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 15163
до 18000
|8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
|Микробиолог
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 20000
|8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
|Медицинская сестра по физиотерапии
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|от 19000
до 19000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), физическая культура
|Бердский филиал ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
|Оператор заправочных станций
|Экспресс-сервис,ООО
|от 15200
до 15200
|8(903) 9029323
|Консультант, планово-экономический отдел управления экономического развития
|Администрация г.Бердска
|от 25000
до 25000
|8(38341) 20172
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Водитель автомобиля, категория д
|Экспресс-сервис,ООО
|от 15163
до 15163
|8(38341) 57955, 8(38341) 57997
ehkspress-servis@yandex.ru
|Системный администратор
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|от 35000
до 40000
|8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Бухгалтер, материальная группа
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|от 23000
до 25000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Ведущий Бухгалтер
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 44000
до 44000
|8(38341) 26656
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электрик участка
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|от 15163
до 16000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав
|ООО «Компания Нонкин»
|от 25000
до 25000
|8(903) 9998096
|Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав
|ООО «Компания Нонкин»
|от 25000
до 25000
|8(903) 9998096
|Медицинская сестра
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|от 19000
до 19000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Дворник
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|от 15163
до 15163
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
|Дворник
|Экспресс-сервис,ООО
|от 15200
до 15200
|8(903) 9029323
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Менеджер (в прочих функциональных подразделениях (службах)), закупки
|ООО «Лаборатория современного здоровья»
|от 34000
до 46000
|8(383) 3281060
Baranikova@sibvaleo.com
|Полицейский-водитель
|Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области»
|от 25000
до 33000
|8(38341) 22069
|Кассир
|ООО «Торгсервис 54»
|от 15163
до 30000
|8(923) 1597696
rusakovao842@gmail.com
|Врач-инфекционист
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 55000
до 55000
|8(38341) 26656
|Врач-анестезиолог-реаниматолог
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 55000
до 55000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Охранник
|ООО «Верже»
|от 15200
до 15200
|8(38341) 40208, 8(383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
|Дежурный по зданию
|Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 22069
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Врач приемного отделения
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 55000
до 55000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Заместитель Бухгалтер
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 52000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Водитель автомобиля, маршрутного автобуса, кат. d
|ИП Овчинников С.М.
|от 15163
до 15163
|8(38341) 45555, 8(913) 9399575
nustroeva.tatyana@yandex.ru
|Инженер по сметно-договорной работе
|ООО «СекторСтрой»
|от 25000
до 30000
|8(383) 3495005
sectorstroy@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик+фасовщик
|ООО «Торгсервис 54»
|от 15163
до 15163
|8(923) 1597696
svetofor54@mail.ru
|Оператор автоматической линии производства молочных продуктов, производство сырков творожных, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ООО «Сибирский завод молочных продуктов»
|от 15200
|8(38341) 58165
snegowichok78@mail.ru
|Юрисконсульт
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15165
до 20000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Диспетчер автомобильного транспорта
|СВ-Автолайн,ООО
|от 15200
до 15200
|8(38341) 57955
ehkspress-servis@yandex.ru
|Главный Бухгалтер
|МБОУ СОШ № 9
|от 40000
до 40000
|8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
|Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], региональный
|ООО «ТФС»
|от 20000
|8(913) 9022362
tfs2011@mail.ru
|Музыкальный руководитель
|Детский сад № 2 «Дельфин»,МАДОУ ЦРР
|от 20000
до 25000
|8(38341) 41726
bsk_du02@mail.ru
|Водитель автомобиля, кат. d
|ИП Митрошкина Л.А.
|от 40000
до 50000
|8(913) 9046356
la-la-musya@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Главный бухгалтер
|Кантер,ООО
|от 25000
до 35000
|8(38341) 38118
rubikon-r@yandex.ru
|Учитель (преподаватель) математики
|Православная Гимназия Серафима Саровского
|от 18000
|8(38341) 62220
gimnazia-berdsk@mail.ru
|Охранник, лицензированный 4, 5, 6 разряда
|ООО Бизнес-охрана
|от 25000
до 40000
|8(913) 9653395
shkola2910borisova@yandex.ru
|Машинист погрузочной машины
|ООО Рудник Дуэт
|от 75000
до 85000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Машинист бульдозера
|ООО Рудник Дуэт
|от 75000
до 85000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Заместитель Главный инженер (в прочих отраслях), по от, пб, го и чс
|ООО Рудник Дуэт
|от 50000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Инспектор, отдела кадров
|ООО Рудник Дуэт
|от 60000
до 70000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Лаборант пробирного анализа, химико-аналитическая лаборатория
|ООО Рудник Дуэт
|от 50000
до 70000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Лаборант пробирного анализа, химико-аналитическая лаборатория
|ООО Рудник Дуэт
|от 50000
до 70000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Дробильщик, химико-аналитическая лаборатория
|ООО Рудник Дуэт
|от 50000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Машинист скреперной лебедки
|ООО Рудник Дуэт
|от 65000
до 75000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Участковый Маркшейдер
|ООО Рудник Дуэт
|от 60000
до 80000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Машинист конвейера
|ООО Рудник Дуэт
|от 65000
до 75000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Участковый Геолог
|ООО Рудник Дуэт
|от 70000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Горнорабочий
|ООО Рудник Дуэт
|от 55000
до 62000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Слесарь-сантехник
|ООО Рудник Дуэт
|от 60000
до 65000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Токарь
|ООО Рудник Дуэт
|от 60000
до 70000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электрогазосварщик
|ООО Рудник Дуэт
|от 70000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Штукатур, штукатур-маляр
|ООО Рудник Дуэт
|от 50000
до 62000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Подсобный рабочий на транспорте
|ООО Рудник Дуэт
|от 50000
до 62000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электрослесарь, электрик, электромонтер
|ООО Рудник Дуэт
|от 70000
до 80000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств
|ООО Рудник Дуэт
|от 90000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Инженер-лаборант, химико-аналитическая лаборатория
|ООО Рудник Дуэт
|от 70000
до 85000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела
|ООО Рудник Дуэт
|от 90000
до 120000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Оперативный уполномоченный, отдела уголовного розыска
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 42000
до 42000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Оперативный уполномоченный, отделения по контролю за оборотом наркотиков
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 39000
до 39000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Полицейский, (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 28000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 28000
до 28000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 28000
до 28000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 37000
до 37000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 37000
до 37000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Контролер, швейное производство
|ИП Адаменко М.А.
|от 15165
до 15165
|8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
|Бухгалтер, бухгалтер материальной группы
|Птицефабрика Бердская ООО
|от 27000
до 27000
|8(38341) 29623
|Подсобный рабочий
|ООО «РСУ «Сибирь»
|от 15163
до 15163
|8(923) 2359431
novikov2011@ngs.ru
|Подсобный рабочий
|ООО «РСУ «Сибирь»
|от 15163
до 15163
|8(923) 2359431
novikov2011@ngs.ru
|Разнорабочий
|ООО «РСУ «Сибирь»
|от 15163
до 15163
|8(923) 2359431
novikov2011@ngs.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Разнорабочий
|ООО «РСУ «Сибирь»
|от 15163
до 15163
|8(923) 2359431
|Менеджер (в промышленности), производство строительных материалов
|ООО «Астра Групп»
|от 40000
до 45000
|8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
|Водитель погрузчика
|АО «Виртекс»
|от 25000
до 27000
|8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
|Воспитатель
|Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ
|от 18000
до 20000
|8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
|Дворник
|Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ
|от 17000
до 17000
|8(923) 1414888
|Музыкальный руководитель
|МАДОУ № 4
|от 17000
до 30000
|8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
|Врач здравпункта
|МАУ ДОСЦ «Орбита»
|от 27000
до 33000
|8(953) 8759519
doscorbita@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ «СОШ №10″Пересвет»
|от 15163
до 15163
|8(983) 1224907, 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам
|«Совкомбанк» ПАО
|от 15163
до 35000
|8(913) 0811491
|Повар
|МАДОУ № 25
|от 15163
до 15163
|8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада)
|ИП Чабанова Н.А.
|от 20000
до 20000
|8(913) 0117238
bambini.club@bk.ru
|Повар 3 разряда-5 разряда
|МАУ ДОСЦ «Орбита»
|от 15163
до 18000
|8(953) 8759519
doscorbita@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Помощник Закройщик
|ИП Адаменко М.А.
|от 15165
до 15165
|8(961) 8473832
|Грузчик
|МАУ ДОСЦ «Орбита»
|от 15163
до 17000
|8(953) 8759519, 8(38341) 24006
doscorbita@mail.ru
|Горничная
|МАУ ДОСЦ «Орбита»
|от 15163
до 17000
|8(953) 8759519, 8(38341) 24006
doscorbita@mail.ru
|Мойщик посуды
|МАУ ДОСЦ «Орбита»
|от 15163
до 17000
|8(953) 8759519
doscorbita@mail.ru
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания, учитель истории и обществознания
|МБОУ «СОШ №10″Пересвет»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 24309
|Кухонный рабочий
|МАДОУ № 25
|от 15163
до 15163
|8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
|Медицинская сестра
|МАУ ДОСЦ «Орбита»
|от 22000
до 25000
|8(953) 8759519, 8(38341) 24006
doscorbita@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Швея
|ИП Адаменко М.А.
|от 15165
до 15165
|8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
|Швея, кожгалантерея
|ИП Адаменко М.А.
|от 15165
до 15165
|8(961) 8473832
|Помощник воспитателя, няня
|ИП Чабанова Н.А.
|от 15163
до 15163
|8(913) 0117238
bambini.club@bk.ru
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ «СОШ №10″Пересвет»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Дворник
|МАУ ДОСЦ «Орбита»
|от 15163
до 17000
|8(953) 8759519
doscorbita@mail.ru
Агронома на зарплату в 50 тыс.рублей срочно ищут на работу в Бердске. Выбери свою вакансию
22:13 18.06.2020
Более 120 вакансий предлагают работодатели Бердска для граждан через ЦЗН на 18 июня 2020.
Спасибо за ваш голос
От редакции
А сколько составляет ваша ЗП?
Поезд сбил насмерть актрису Галину Дашевскую из "Белого солнца пустыни" в Подмосковье
23:04 18-06-2020
Бердск"Пришли два врача на обход!": Кардинально изменилось отношение к пациентам с подозрением на COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст 10
22:55 18-06-2020
Бердск"Почему она командует горсоветом?": Закрыла от зрителей сессию депутатов 18 июня мэрия Бердска 3
22:55 18-06-2020
Коронавирус набирает второе дыхание в Европе
22:54 18-06-2020
БердскРазбился насмерть выпавший из окна 4 этажа в доме по ул. К. Маркса мужчина в Бердске
22:47 18-06-2020
БердскБабушка-шоколадка: Загорает до черна и пьет чай с коньяком от коронавируса на даче с соседями 75-летняя жительница Бердска Нелли Лысенко 3
22:45 18-06-2020
БердскСкандал: Возмущены закрытой сессией депутатов лидеры отделений КПРФ И ЛДПР Бердска. Им есть что скрывать, уверены партийцы 8
22:45 18-06-2020