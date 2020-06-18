Агронома на зарплату в 50 тыс.рублей срочно ищут на работу в Бердске. Выбери свою вакансию

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, ударных инструментов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБУДО «БДМШ им. Свиридова» от 15163

до 15163 8(38341) 22854

bdmshdod@mail.ru

Продавец продовольственных товаров ИП Коняев Андрей Валерьевич от 25000

8(923) 1121570, 8(999) 4516552

konyaevandrey@yandex.ru

Продавец продовольственных товаров ИП Коняев Андрей Валерьевич от 25000

до 25000 8(923) 1121570, 8(999) 4516552

konyaevandrey@yandex.ru

Лаборант-микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 18000

до 18000 8(38341) 58107 доб. 127

kadri@sibbio.ru

Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции] Сиббиофарм,ПО ООО от 25000

до 25000 8(38341) 58107 доб. 127

kadri@sibbio.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], птицеводство, свиноводство Сиббиофарм,ПО ООО от 50000

8(38341) 58107 доб. 127

kadri@sibbio.ru

Младший воспитатель Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ от 15163

до 15163 8(923) 1414888

bsk_du15@mail.ru

Агроном по защите растений Сиббиофарм,ПО ООО от 50000

до 50000 8(38341) 58107 доб. 127

kadri@sibbio.ru

Лаборант, экология Сиббиофарм,ПО ООО от 15163

до 18000 8(38341) 58107 доб. 127

kadri@sibbio.ru

Микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 20000

8(38341) 58107 доб. 127

kadri@sibbio.ru

Медицинская сестра по физиотерапии МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 19000

до 19000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), физическая культура Бердский филиал ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» от 20000

до 20000 8(38341) 21120

bmkbuh@ngs.ru

Оператор заправочных станций Экспресс-сервис,ООО от 15200

до 15200 8(903) 9029323

Консультант, планово-экономический отдел управления экономического развития Администрация г.Бердска от 25000

до 25000 8(38341) 20172



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Водитель автомобиля, категория д Экспресс-сервис,ООО от 15163

до 15163 8(38341) 57955, 8(38341) 57997

ehkspress-servis@yandex.ru

Системный администратор МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 35000

до 40000 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Бухгалтер, материальная группа МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 23000

до 25000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Ведущий Бухгалтер ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 44000

до 44000 8(38341) 26656



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Электрик участка МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 15163

до 16000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000

до 25000 8(903) 9998096

Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000

до 25000 8(903) 9998096

Медицинская сестра МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 19000

до 19000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Дворник МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 15163

до 15163 8(383) 3252583, 8(383) 3252583



Дворник Экспресс-сервис,ООО от 15200

до 15200 8(903) 9029323

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Менеджер (в прочих функциональных подразделениях (службах)), закупки ООО «Лаборатория современного здоровья» от 34000

до 46000 8(383) 3281060

Baranikova@sibvaleo.com

Полицейский-водитель Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 25000

до 33000 8(38341) 22069

Кассир ООО «Торгсервис 54» от 15163

до 30000 8(923) 1597696

rusakovao842@gmail.com

Врач-инфекционист ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 55000

до 55000 8(38341) 26656



Врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 55000

до 55000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Охранник ООО «Верже» от 15200

до 15200 8(38341) 40208, 8(383) 3283020

peshkova@centerprint.ru

Дежурный по зданию Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 15163

до 15163 8(38341) 22069

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Врач приемного отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 55000

до 55000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Заместитель Бухгалтер ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 52000

8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Водитель автомобиля, маршрутного автобуса, кат. d ИП Овчинников С.М. от 15163

до 15163 8(38341) 45555, 8(913) 9399575

nustroeva.tatyana@yandex.ru

Инженер по сметно-договорной работе ООО «СекторСтрой» от 25000

до 30000 8(383) 3495005

sectorstroy@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик+фасовщик ООО «Торгсервис 54» от 15163

до 15163 8(923) 1597696

svetofor54@mail.ru

Оператор автоматической линии производства молочных продуктов, производство сырков творожных, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО «Сибирский завод молочных продуктов» от 15200

8(38341) 58165

snegowichok78@mail.ru

Юрисконсульт АО «Бердский хлебокомбинат» от 15165

до 20000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Диспетчер автомобильного транспорта СВ-Автолайн,ООО от 15200

до 15200 8(38341) 57955

ehkspress-servis@yandex.ru

Главный Бухгалтер МБОУ СОШ № 9 от 40000

до 40000 8(38341) 30314

bsk_sh09@mail.ru

Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], региональный ООО «ТФС» от 20000

8(913) 9022362

tfs2011@mail.ru

Музыкальный руководитель Детский сад № 2 «Дельфин»,МАДОУ ЦРР от 20000

до 25000 8(38341) 41726

bsk_du02@mail.ru

Водитель автомобиля, кат. d ИП Митрошкина Л.А. от 40000

до 50000 8(913) 9046356

la-la-musya@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Главный бухгалтер Кантер,ООО от 25000

до 35000 8(38341) 38118

rubikon-r@yandex.ru

Учитель (преподаватель) математики Православная Гимназия Серафима Саровского от 18000

8(38341) 62220

gimnazia-berdsk@mail.ru

Охранник, лицензированный 4, 5, 6 разряда ООО Бизнес-охрана от 25000

до 40000 8(913) 9653395

shkola2910borisova@yandex.ru

Машинист погрузочной машины ООО Рудник Дуэт от 75000

до 85000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Машинист бульдозера ООО Рудник Дуэт от 75000

до 85000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Заместитель Главный инженер (в прочих отраслях), по от, пб, го и чс ООО Рудник Дуэт от 50000

8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Инспектор, отдела кадров ООО Рудник Дуэт от 60000

до 70000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Лаборант пробирного анализа, химико-аналитическая лаборатория ООО Рудник Дуэт от 50000

до 70000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Лаборант пробирного анализа, химико-аналитическая лаборатория ООО Рудник Дуэт от 50000

до 70000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Дробильщик, химико-аналитическая лаборатория ООО Рудник Дуэт от 50000

8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Машинист скреперной лебедки ООО Рудник Дуэт от 65000

до 75000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Участковый Маркшейдер ООО Рудник Дуэт от 60000

до 80000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Машинист конвейера ООО Рудник Дуэт от 65000

до 75000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Участковый Геолог ООО Рудник Дуэт от 70000

8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Горнорабочий ООО Рудник Дуэт от 55000

до 62000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Слесарь-сантехник ООО Рудник Дуэт от 60000

до 65000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Токарь ООО Рудник Дуэт от 60000

до 70000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Электрогазосварщик ООО Рудник Дуэт от 70000

8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Штукатур, штукатур-маляр ООО Рудник Дуэт от 50000

до 62000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Подсобный рабочий на транспорте ООО Рудник Дуэт от 50000

до 62000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электрослесарь, электрик, электромонтер ООО Рудник Дуэт от 70000

до 80000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств ООО Рудник Дуэт от 90000

8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Инженер-лаборант, химико-аналитическая лаборатория ООО Рудник Дуэт от 70000

до 85000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела ООО Рудник Дуэт от 90000

до 120000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Оперативный уполномоченный, отдела уголовного розыска Отдел МВД России по городу Бердску от 42000

до 42000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Оперативный уполномоченный, отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдел МВД России по городу Бердску от 39000

до 39000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Полицейский, (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Отдел МВД России по городу Бердску от 28000

8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдел МВД России по городу Бердску от 28000

до 28000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d Отдел МВД России по городу Бердску от 28000

до 28000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000

до 37000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000

до 37000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Контролер, швейное производство ИП Адаменко М.А. от 15165

до 15165 8(961) 8473832

msbag3@mail.ru

Бухгалтер, бухгалтер материальной группы Птицефабрика Бердская ООО от 27000

до 27000 8(38341) 29623



Подсобный рабочий ООО «РСУ «Сибирь» от 15163

до 15163 8(923) 2359431

novikov2011@ngs.ru

Подсобный рабочий ООО «РСУ «Сибирь» от 15163

до 15163 8(923) 2359431

novikov2011@ngs.ru

Разнорабочий ООО «РСУ «Сибирь» от 15163

до 15163 8(923) 2359431

novikov2011@ngs.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Разнорабочий ООО «РСУ «Сибирь» от 15163

до 15163 8(923) 2359431



Менеджер (в промышленности), производство строительных материалов ООО «Астра Групп» от 40000

до 45000 8(913) 9131774

astaplus@mail.ru

Водитель погрузчика АО «Виртекс» от 25000

до 27000 8(913) 9002022, 8(38341) 58689

pov@virtex-food.ru

Воспитатель Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ от 18000

до 20000 8(923) 1414888

bsk_du15@mail.ru

Дворник Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ от 17000

до 17000 8(923) 1414888



Музыкальный руководитель МАДОУ № 4 от 17000

до 30000 8(38341) 53286

bsk_du04@mail.ru

Врач здравпункта МАУ ДОСЦ «Орбита» от 27000

до 33000 8(953) 8759519

doscorbita@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ «СОШ №10″Пересвет» от 15163

до 15163 8(983) 1224907, 8(38341) 24309

bsk_sh10@mail.ru

Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО от 15163

до 35000 8(913) 0811491



Повар МАДОУ № 25 от 15163

до 15163 8(38341) 30675, 8(38341) 30686

bsk_du25@mail.ru

Воспитатель детского сада (яслей-сада) ИП Чабанова Н.А. от 20000

до 20000 8(913) 0117238

bambini.club@bk.ru

Повар 3 разряда-5 разряда МАУ ДОСЦ «Орбита» от 15163

до 18000 8(953) 8759519

doscorbita@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Помощник Закройщик ИП Адаменко М.А. от 15165

до 15165 8(961) 8473832



Грузчик МАУ ДОСЦ «Орбита» от 15163

до 17000 8(953) 8759519, 8(38341) 24006

doscorbita@mail.ru

Горничная МАУ ДОСЦ «Орбита» от 15163

до 17000 8(953) 8759519, 8(38341) 24006

doscorbita@mail.ru

Мойщик посуды МАУ ДОСЦ «Орбита» от 15163

до 17000 8(953) 8759519

doscorbita@mail.ru

Учитель (преподаватель) истории и обществознания, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №10″Пересвет» от 20000

до 20000 8(38341) 24309



Кухонный рабочий МАДОУ № 25 от 15163

до 15163 8(38341) 30675, 8(38341) 30686

bsk_du25@mail.ru

Медицинская сестра МАУ ДОСЦ «Орбита» от 22000

до 25000 8(953) 8759519, 8(38341) 24006

doscorbita@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Швея ИП Адаменко М.А. от 15165

до 15165 8(961) 8473832

msbag3@mail.ru

Швея, кожгалантерея ИП Адаменко М.А. от 15165

до 15165 8(961) 8473832



Помощник воспитателя, няня ИП Чабанова Н.А. от 15163

до 15163 8(913) 0117238

bambini.club@bk.ru

Учитель (преподаватель) математики МБОУ «СОШ №10″Пересвет» от 20000

до 20000 8(38341) 24309

bsk_sh10@mail.ru