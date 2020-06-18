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Агронома на зарплату в 50 тыс.рублей срочно ищут на работу в Бердске. Выбери свою вакансию

22:13 18.06.2020 Фото: pixabay.com
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Более 120 вакансий предлагают работодатели Бердска для граждан через ЦЗН на 18 июня 2020.

Агронома на зарплату в 50 тыс.рублей срочно ищут на работу в Бердске. Выбери свою вакансию
Агроном на зарплату в 50 тыс.рублей срочно ищут на работу в Бердске
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, ударных инструментов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБУДО «БДМШ им. Свиридова» от 15163
до 15163		 8(38341) 22854
bdmshdod@mail.ru
Продавец продовольственных товаров ИП Коняев Андрей Валерьевич от 25000
до 25000		 8(923) 1121570, 8(999) 4516552
konyaevandrey@yandex.ru
Продавец продовольственных товаров ИП Коняев Андрей Валерьевич от 25000
до 25000		 8(923) 1121570, 8(999) 4516552
konyaevandrey@yandex.ru
Лаборант-микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 18000
до 18000		 8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции] Сиббиофарм,ПО ООО от 25000
до 25000		 8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], птицеводство, свиноводство Сиббиофарм,ПО ООО от 50000
до 50000		 8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
Младший воспитатель Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ от 15163
до 15163		 8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
Агроном по защите растений Сиббиофарм,ПО ООО от 50000
до 50000		 8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
Лаборант, экология Сиббиофарм,ПО ООО от 15163
до 18000		 8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
Микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 20000
до 25000		 8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
Медицинская сестра по физиотерапии МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 19000
до 19000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), физическая культура Бердский филиал ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» от 20000
до 20000		 8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
Оператор заправочных станций Экспресс-сервис,ООО от 15200
до 15200		 8(903) 9029323
Консультант, планово-экономический отдел управления экономического развития Администрация г.Бердска от 25000
до 25000		 8(38341) 20172
peo@berdskadm.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Водитель автомобиля, категория д Экспресс-сервис,ООО от 15163
до 15163		 8(38341) 57955, 8(38341) 57997
ehkspress-servis@yandex.ru
Системный администратор МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 35000
до 40000		 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Бухгалтер, материальная группа МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 23000
до 25000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Ведущий Бухгалтер ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 44000
до 44000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электрик участка МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 15163
до 16000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000
до 25000		 8(903) 9998096
Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000
до 25000		 8(903) 9998096
Медицинская сестра МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 19000
до 19000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Дворник МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 15163
до 15163		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Дворник Экспресс-сервис,ООО от 15200
до 15200		 8(903) 9029323
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Менеджер (в прочих функциональных подразделениях (службах)), закупки ООО «Лаборатория современного здоровья» от 34000
до 46000		 8(383) 3281060
Baranikova@sibvaleo.com
Полицейский-водитель Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 25000
до 33000		 8(38341) 22069
Кассир ООО «Торгсервис 54» от 15163
до 30000		 8(923) 1597696
rusakovao842@gmail.com
Врач-инфекционист ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 55000
до 55000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 55000
до 55000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Охранник ООО «Верже» от 15200
до 15200		 8(38341) 40208, 8(383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
Дежурный по зданию Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 15163
до 15163		 8(38341) 22069
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Врач приемного отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 55000
до 55000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Заместитель Бухгалтер ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 52000
до 52000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Водитель автомобиля, маршрутного автобуса, кат. d ИП Овчинников С.М. от 15163
до 15163		 8(38341) 45555, 8(913) 9399575
nustroeva.tatyana@yandex.ru
Инженер по сметно-договорной работе ООО «СекторСтрой» от 25000
до 30000		 8(383) 3495005
sectorstroy@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик+фасовщик ООО «Торгсервис 54» от 15163
до 15163		 8(923) 1597696
svetofor54@mail.ru
Оператор автоматической линии производства молочных продуктов, производство сырков творожных, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО «Сибирский завод молочных продуктов» от 15200
до 15200		 8(38341) 58165
snegowichok78@mail.ru
Юрисконсульт АО «Бердский хлебокомбинат» от 15165
до 20000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Диспетчер автомобильного транспорта СВ-Автолайн,ООО от 15200
до 15200		 8(38341) 57955
ehkspress-servis@yandex.ru
Главный Бухгалтер МБОУ СОШ № 9 от 40000
до 40000		 8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], региональный ООО «ТФС» от 20000
до 50000		 8(913) 9022362
tfs2011@mail.ru
Музыкальный руководитель Детский сад № 2 «Дельфин»,МАДОУ ЦРР от 20000
до 25000		 8(38341) 41726
bsk_du02@mail.ru
Водитель автомобиля, кат. d ИП Митрошкина Л.А. от 40000
до 50000		 8(913) 9046356
la-la-musya@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Главный бухгалтер Кантер,ООО от 25000
до 35000		 8(38341) 38118
rubikon-r@yandex.ru
Учитель (преподаватель) математики Православная Гимназия Серафима Саровского от 18000
до 22000		 8(38341) 62220
gimnazia-berdsk@mail.ru
Охранник, лицензированный 4, 5, 6 разряда ООО Бизнес-охрана от 25000
до 40000		 8(913) 9653395
shkola2910borisova@yandex.ru
Машинист погрузочной машины ООО Рудник Дуэт от 75000
до 85000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Машинист бульдозера ООО Рудник Дуэт от 75000
до 85000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Заместитель Главный инженер (в прочих отраслях), по от, пб, го и чс ООО Рудник Дуэт от 50000
до 70000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Инспектор, отдела кадров ООО Рудник Дуэт от 60000
до 70000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Лаборант пробирного анализа, химико-аналитическая лаборатория ООО Рудник Дуэт от 50000
до 70000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Лаборант пробирного анализа, химико-аналитическая лаборатория ООО Рудник Дуэт от 50000
до 70000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Дробильщик, химико-аналитическая лаборатория ООО Рудник Дуэт от 50000
до 70000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Машинист скреперной лебедки ООО Рудник Дуэт от 65000
до 75000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Участковый Маркшейдер ООО Рудник Дуэт от 60000
до 80000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Машинист конвейера ООО Рудник Дуэт от 65000
до 75000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Участковый Геолог ООО Рудник Дуэт от 70000
до 80000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Горнорабочий ООО Рудник Дуэт от 55000
до 62000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Слесарь-сантехник ООО Рудник Дуэт от 60000
до 65000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Токарь ООО Рудник Дуэт от 60000
до 70000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электрогазосварщик ООО Рудник Дуэт от 70000
до 86000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Штукатур, штукатур-маляр ООО Рудник Дуэт от 50000
до 62000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Подсобный рабочий на транспорте ООО Рудник Дуэт от 50000
до 62000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электрослесарь, электрик, электромонтер ООО Рудник Дуэт от 70000
до 80000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств ООО Рудник Дуэт от 90000
до 130000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Инженер-лаборант, химико-аналитическая лаборатория ООО Рудник Дуэт от 70000
до 85000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела ООО Рудник Дуэт от 90000
до 120000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Оперативный уполномоченный, отдела уголовного розыска Отдел МВД России по городу Бердску от 42000
до 42000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Оперативный уполномоченный, отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдел МВД России по городу Бердску от 39000
до 39000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Полицейский, (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Отдел МВД России по городу Бердску от 28000
до 28000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдел МВД России по городу Бердску от 28000
до 28000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d Отдел МВД России по городу Бердску от 28000
до 28000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000
до 37000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000
до 37000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Контролер, швейное производство ИП Адаменко М.А. от 15165
до 15165		 8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
Бухгалтер, бухгалтер материальной группы Птицефабрика Бердская ООО от 27000
до 27000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Подсобный рабочий ООО «РСУ «Сибирь» от 15163
до 15163		 8(923) 2359431
novikov2011@ngs.ru
Подсобный рабочий ООО «РСУ «Сибирь» от 15163
до 15163		 8(923) 2359431
novikov2011@ngs.ru
Разнорабочий ООО «РСУ «Сибирь» от 15163
до 15163		 8(923) 2359431
novikov2011@ngs.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Разнорабочий ООО «РСУ «Сибирь» от 15163
до 15163		 8(923) 2359431
novikov2011@ngs.ru
Менеджер (в промышленности), производство строительных материалов ООО «Астра Групп» от 40000
до 45000		 8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
Водитель погрузчика АО «Виртекс» от 25000
до 27000		 8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
Воспитатель Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ от 18000
до 20000		 8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
Дворник Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ от 17000
до 17000		 8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
Музыкальный руководитель МАДОУ № 4 от 17000
до 30000		 8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
Врач здравпункта МАУ ДОСЦ «Орбита» от 27000
до 33000		 8(953) 8759519
doscorbita@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ «СОШ №10″Пересвет» от 15163
до 15163		 8(983) 1224907, 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО от 15163
до 35000		 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Повар МАДОУ № 25 от 15163
до 15163		 8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) ИП Чабанова Н.А. от 20000
до 20000		 8(913) 0117238
bambini.club@bk.ru
Повар 3 разряда-5 разряда МАУ ДОСЦ «Орбита» от 15163
до 18000		 8(953) 8759519
doscorbita@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Помощник Закройщик ИП Адаменко М.А. от 15165
до 15165		 8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
Грузчик МАУ ДОСЦ «Орбита» от 15163
до 17000		 8(953) 8759519, 8(38341) 24006
doscorbita@mail.ru
Горничная МАУ ДОСЦ «Орбита» от 15163
до 17000		 8(953) 8759519, 8(38341) 24006
doscorbita@mail.ru
Мойщик посуды МАУ ДОСЦ «Орбита» от 15163
до 17000		 8(953) 8759519
doscorbita@mail.ru
Учитель (преподаватель) истории и обществознания, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №10″Пересвет» от 20000
до 20000		 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Кухонный рабочий МАДОУ № 25 от 15163
до 15163		 8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
Медицинская сестра МАУ ДОСЦ «Орбита» от 22000
до 25000		 8(953) 8759519, 8(38341) 24006
doscorbita@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Швея ИП Адаменко М.А. от 15165
до 15165		 8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
Швея, кожгалантерея ИП Адаменко М.А. от 15165
до 15165		 8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
Помощник воспитателя, няня ИП Чабанова Н.А. от 15163
до 15163		 8(913) 0117238
bambini.club@bk.ru
Учитель (преподаватель) математики МБОУ «СОШ №10″Пересвет» от 20000
до 20000		 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Дворник МАУ ДОСЦ «Орбита» от 15163
до 17000		 8(953) 8759519
doscorbita@mail.ru
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Разбился насмерть выпавший из окна 4 этажа в доме по ул. К. Маркса мужчина в Бердске
БердскБабушка-шоколадка: Загорает до черна и пьет чай с коньяком от коронавируса на даче с соседями 75-летняя жительница Бердска Нелли Лысенко 3
22:45 18-06-2020
Бабушка-шоколадка: Загорает до черна и пьет чай с коньяком от коронавируса на даче с соседями 75-летняя жительница Бердска Нелли Лысенко
БердскСкандал: Возмущены закрытой сессией депутатов лидеры отделений КПРФ И ЛДПР Бердска. Им есть что скрывать, уверены партийцы 8
22:45 18-06-2020
Скандал: Возмущены закрытой сессией депутатов лидеры отделений КПРФ И ЛДПР Бердска. Им есть что скрывать, уверены партийцы
Прогрессивный налог на доходы могут ввести из-за коронавирусного кризиса в России
22:42 18-06-2020
Прогрессивный налог на доходы могут ввести из-за коронавирусного кризиса в России
БердскВырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Бердске. Смотрите на сколько 2
22:40 18-06-2020
Вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Бердске. Смотрите на сколько
Волшебное солнечное затмение 21 июня 2020 года запустит новую жизненную программу
22:36 18-06-2020
Волшебное солнечное затмение 21 июня 2020 года запустит новую жизненную программу