19.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Что высаживать с 11 по 20 июня 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде

13:20 19.06.2020 Фото: https://pixabay.com/
23 99

12—13 июня — лучшее время для посадки поздней белокочанной капусты.

Что высаживать с 11 по 20 июня 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде
17—19 июня — можно сеять морковь, свеклу, редьку, картофель и петрушку в это время

Лунный посевной календарь садовода-огородника на вторую декаду июня 2020 года
11 июня — в этот день можно совершать те же действия, что и в период накануне. (9—10 июня — подходящие дни для работы с землей. Можно заняться прополкой растений, окучиванием, пасынкованием и обработкой почвы. В эти дни следует уделить больше внимания таким плодовым деревьям, как вишня и черешня. Их следует защитить от птиц. Пересаживать и подкармливать растения не стоит в этот период. Можно покосить траву)

12—13 июня — лучшее время для посадки поздней белокочанной капусты. Хорошо также заниматься посадкой цветов и винограда, поливать растения следует умеренно. Нельзя в эти дни обрабатывать растения химическими препаратами.

14—16 июня — рекомендуется проводить работу с вредителями и болезнями растений в это время. Дни подходят также для рыхления почвы. Под запретом в этот период посадка, пересаживание, формирование и пасынкование культур. Нельзя также вносить растениям какие-либо подкормки.
17—19 июня — можно сеять морковь, свеклу, редьку, картофель и петрушку в это время. Это благоприятные дни для посева многих цветов (к примеру, георгины, астры, амаранты, маттиола, бегонии, васильки, календула и другие). Пересадку растений лучшее перенести на более подходящее время.

20 июня — крайне неудачный день для садово-огородных работ.

Источник: http://rsute.ru

Мнение читателей
68
14
5
12
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы что еще не высадили?

Аноним, 11 июня 2020 15:25
НВР:
Помидоры
Аноним, 11 июня 2020 18:57
НВР:
Огурци
Аноним, 11 июня 2020 22:58
НВР:
НетЕще
Аноним, 12 июня 2020 00:35
НВР:
Банан
Аноним, 12 июня 2020 01:34
НВР:
Огурцы
Аноним, 12 июня 2020 19:55
НВР:
Не успеваю досеять марковь свеклу петрушку мангольд.Иду сеять а по периметру трава отвлекаюсь ее прополкой или коской кошу и время улетает надо бежать на электричку
Аноним, 13 июня 2020 00:46
ТомаНВР:
Аноним, 13 июня 2020 01:25
НВР:
Сельдерей
Аноним, 13 июня 2020 16:53
НВР:
Перец рассаду
Аноним, 13 июня 2020 18:20
НВР:
Квун
Аноним, 13 июня 2020 18:44
НВР:
Морковь
Аноним, 15 июня 2020 12:20
НВР:
Капусту брокли, цветную и арбуз
Аноним, 15 июня 2020 12:56
НВР:
Гладиолусы рассада
Аноним, 15 июня 2020 14:22
НВР:
Огурцы в теплицу
Аноним, 15 июня 2020 17:47
НВР:
Повторно укроп
Аноним, 15 июня 2020 19:04
НВР:
Тюльпаны
Аноним, 15 июня 2020 20:11
НВР:
капусту
Аноним, 16 июня 2020 17:37
НВР:
Черенкование роз.
Аноним, 17 июня 2020 01:17
НВР:
Картофель
Аноним, 17 июня 2020 14:00
НВР:
Расада помидор
Аноним, 18 июня 2020 06:29
НВР:
Бархатцы рассада
Аноним, 19 июня 2020 01:14
НВР:
Рассаду огурцов
Аноним, 19 июня 2020 05:17
НВР:
Рассаду перца

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Неожиданный поворот может произойти в деле о смертельном ДТП с Ефремовым
13:45 19-06-2020
Неожиданный поворот может произойти в деле о смертельном ДТП с Ефремовым
БердскЗапретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление 123
13:34 19-06-2020
Запретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление
БердскРозыск: 6 суток не могут найти Анжелу Шипицыну из Бердска. Ушла с работы и не вернулась домой
13:30 19-06-2020
Розыск: 6 суток не могут найти Анжелу Шипицыну из Бердска. Ушла с работы и не вернулась домой
БердскЛишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак? 405
13:24 19-06-2020
Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?
Как перезапустить свою кармическую программу в редчайшее солнечное затмение 21 июня: Ритуал на очищение кармы и исполнения желания
13:22 19-06-2020
Как перезапустить свою кармическую программу в редчайшее солнечное затмение 21 июня: Ритуал на очищение кармы и исполнения желания
Что высаживать с 11 по 20 июня 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде 23
13:20 19-06-2020
Что высаживать с 11 по 20 июня 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде
Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 118
13:20 19-06-2020
Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
За какие поправки в Конституцию голосуем 1 июля? Главное простыми словами 73
13:20 19-06-2020
За какие поправки в Конституцию голосуем 1 июля? Главное простыми словами
БердскЗа толпы на ковидных вечеринках нужно давать реальные сроки. Мнения подростков Новосибирска о карантине по CОVID-19 6
13:18 19-06-2020
За толпы на ковидных вечеринках нужно давать реальные сроки. Мнения подростков Новосибирска о карантине по CОVID-19
БердскПочему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины 253
13:18 19-06-2020
Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины