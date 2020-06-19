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Выплату в 10 000 рублей от Путина всем детям с 16 до 18 лет могут выдать в ближайшее время

23:30 19.06.2020 Фото: pixabay.com
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В Свете Федерации предложили увеличить возрастт получателей разовой выплаты до совершеннолетия. Ее дадут, если в бюджете найдут деньги.

Выплату в 10 000 рублей от Путина всем детям с 16 до 18 лет могут выдать в ближайшее время
СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет
Сюжет: Все пособия Путина
Выплату в 10 000 рублей от Путина всем детям с 16 до 18 лет могут выдать в ближайшее время

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Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет. Об этом во вторник, 16 июня, рассказала председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова по итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Состоялся очень конструктивный разговор, мы озвучили конкретные предложения. Мы знаем, какую огромную поддержку среди населения получила единовременная выплата для детей от 3 до 16 лет. По предложению субъектов Федерации, мы предложили расширить круг получателей, увеличив возраст до 18 лет, для тех, кто учится в общеобразовательных организациях», — отметила Гумерова.

По ее мнению, инициатива будет поддержана, если позволит бюджет.

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны 11 мая анонсировал дополнительные «детские» выплаты для поддержки российских семей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал личной инициативой российского лидера решение о выплате 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.

30 мая стало известно, что 1 июня выплаты на детей, направленные на поддержку в период коронавируса, получат 10 млн семей. Это родители, подавшие заявки до 22 мая включительно. Те, кто обратился за выплатой в следующие два дня, получили деньги 2 июня.

1 июня Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые «детские» выплаты. Средства господдержки в первый день лета получили почти 15 млн детей. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», получить деньги можно до 1 октября.

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От редакции

Справедливо давать до 18 лет?

Аноним, 18 июня 2020 09:10
НВР:
ДА!
Аноним, 18 июня 2020 11:44
НВР:еще 16лет включительно нидали.А еще с 17 до 18 обещают.пусть правильно читают указ 317 от путина, а потом другое обещают
Аноним, 18 июня 2020 11:46
Бардак.кто нибудь хоть подскажет:закончится он"Бардак"?
Аноним, 18 июня 2020 16:06
НВР:
Конечно, ведь те кто учатся еще сидят на поречений родителей. Не все работу находят.
Аноним, 18 июня 2020 17:10
НВР:
Да
Аноним, 19 июня 2020 07:38
НВР:
да нужно дать
Аноним, 19 июня 2020 13:16
НВР:
Здравствуйте!Я считаю , что детям до 18 лет, тоже положены выплаты в 10000 т.р , чем они хуже , они также находятся на обеспечении родителей.
Аноним, 19 июня 2020 19:15
НВР:
Да. Так как детьми сочетаются граждане не достигшие 18 лет. Это по закону! А так получаются, что эту категорию граждан лишили права быть детьми.
Аноним, 19 июня 2020 23:31
НВР:
Да многие учатся в школах или техникумах
Аноним, 20 июня 2020 00:19
НВР:
А что дети с 16 до 18 лет имеют доход?

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