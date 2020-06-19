Отчет мэра Бердска на сессии депутатов закрыли от СМИ

Не пустили на сессию совета депутатов Бердска СМИ 18 июня. Начальник пресс-службы мэрии Анна Чекмазова объяснила эту ситуацию так:
— Это не закрытая сессия, а в формате без СМИ из-за эпидемии коронавируса. Конференц-зал маленький и там сложно соблюсти дистанцию, — подчеркнула Чекмазова.
Также она извинилась перед СМИ города, их не предупредили, что не пустят на сессию.
И этих людей интересует только бизнес,строительство любых объектов,земля. Всё остальное их не интересует. По факту народ отдельно, власть и бизнес отдельно и их интересы не совпадают.
Да!