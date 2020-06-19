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Отчет мэра Бердска на сессии депутатов закрыли от СМИ

13:12 19.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Также на заседании должны были поднимать вопрос будущей свалки возле городского кладбища.

Отчет мэра Бердска на сессии депутатов закрыли от СМИ
Не пустили СМИ на сессию депутатов из-за коронавируса в Бердске

Не пустили на сессию совета депутатов Бердска СМИ 18 июня. Начальник пресс-службы мэрии Анна Чекмазова объяснила эту ситуацию так:

— Это не закрытая сессия, а в формате без СМИ из-за эпидемии коронавируса. Конференц-зал маленький и там сложно соблюсти дистанцию, — подчеркнула Чекмазова.

Также она извинилась перед СМИ города, их не предупредили, что не пустят на сессию.

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От редакции

Так и нужно?

Аноним, 18 июня 2020 09:34
Так будет! И, почему-то, это не удивляет...
Аноним, 19 июня 2020 00:37
Так нетактично не будем молчать! Мы не стадо и не быдло! Вспомните историю!
Аноним, 18 июня 2020 09:39
Это оправдано на данный момент.
Аноним, 18 июня 2020 22:10
Ну да, в наше время двухсторонний видеосвязь с журналистами нельзя организовать?!
Аноним, 19 июня 2020 00:41
Люди!!! Не молчите!!! Чем нас больше тем мы сильнее! Помните нашу историю!
Аноним, 18 июня 2020 09:40
Чекмазова как всегда. Не знала, не в курсе, извинилась, на ходу придумала отговорки. Так и скажи, что мэр запретил, чтобы не позориться в очередной раз на весь город. Курьер, в ОНФ будем писать по этому поводу?
аноним, 18 июня 2020 10:02
Хорошая отмазка-короновирус,подходит как прикрытие!
Аноним, 18 июня 2020 23:38
Писать в ОНФ срочно!!! Мэр как и президент потерялся В нашем городе дальше жить нам а не мэру и его свите! Только мы можем изменить положение а не бесхребетная местная власть и обслуживающие её наши "избранники"
Аноним, 18 июня 2020 10:00
мэр приказал!открытость власти на лицо
Аноним, 19 июня 2020 00:33
Бог дал, Бог взял
Николай, 18 июня 2020 10:03
В анализе произведения "Идиот" Достоевского большое внимание имеет фигура главного героя. Рассказывая о самом Мышкине, автор, давая оценку, утверждал, что он прекрасная личность, в которой воплотилась христианская мораль и добро. Персонаж сильно отличатся от всех окружающих его людей, становясь воплощением честности, человеколюбия и бескорыстия. У нас есть в городе люди, озабоченные ситуацией в городе (свалка в районе кладбища, дорога в том же районе, бесконтрольная вырубка леса и другие вопросы) Мэру и депутатам есть что скрывать от горожан, СМИ? Боятся, что "идиотов" по Достоевскому будет больше и делишки будут выплывать на поверхность? На фотографии мы видим разрушенные ступеньки лестницы в здание мэрии, что выглядит символично!
Аноним, 18 июня 2020 20:41
— Это не закрытая сессия, а открытый перелом
аноним, 18 июня 2020 10:17
Хорошая отмазка-короновирус,подходит как прикрытие!
Ольга, 18 июня 2020 11:03
Вся власть в городе--это власть бизнеса. Депутаты--это люди от Голубева,Осина,Овсепяна и др.
И этих людей интересует только бизнес,строительство любых объектов,земля. Всё остальное их не интересует. По факту народ отдельно, власть и бизнес отдельно и их интересы не совпадают.
Аноним, 18 июня 2020 23:43
Согласен Именно так Им свой карман роднее А дальше хоть потоп А наша власть как обычно в прислуге ни чести ни совести не достоинства Мздоимцы
Аноним, 18 июня 2020 11:23
И вот о чем они там терки за закрытыми дверями вели? Позорники больше слов нет
ЗНС, 18 июня 2020 12:33
Курьер! Запросите стенограмму в печатном виде и опубликуйте! Ждём информацию.
Boeing 777-300ER, 18 июня 2020 15:17
А зачем так вообще новая свалка? Этот перец, который нынешней свалкой заведует, говорил, здесь же на Курьере, что её ещё на 30 лет хватит. Или это чисто бердская свалка, а эту хочет Искитим строить для себя? Если так, тогда всё встаёт на свои места.
Иван, 19 июня 2020 13:29
Вообще лучше свалку сделать за кладбищем, чем на вьезде в город рядом с жилыми районами. А старую надо засыпать землей и сделать например горные лыжи)
Житель, 18 июня 2020 15:56
Если назначили сессию, то нужно было запустить СМИ. На предыдущей сессии СМИ были. Депутаты тоже не могут сесть через 1 метр. Это действительно МЭР приказал не пускать. и это не законно, сессию закрытой могут отголосовать только депутаты. Голосований не было. Примерно 6 человек не поставили мэру хорошую оценку. Вот этого он наверно и напугался! да плюс "гнилой" вопрос по свалке!
Аноним, 18 июня 2020 23:46
Мэр совсем уши опустил Ждёт окончания срока Хочет отсидеться Не получится
Аноним, 19 июня 2020 00:47
Явно мало не поставивших хорошую А остальные наверное из "пехоты" ?
просто я, 18 июня 2020 16:01
могли бы поставить камеру и транслировать заседание, раз коронавирус..
Аноним, 18 июня 2020 16:29
1000% это бы то же запретил мэр. Боится он СМИ и не удобных вопросов.
Старый мэр, 18 июня 2020 17:31
Мэр хотел как "лучше", а получилось как всегда! Подумать на шаг в вперед не его конёк. СМИ уже пять статей об этом написали, вместо одной! "Курьер" напишите ещё пять публикаций про то как мэр боится что ему будут задавать не удобные вопросы. Он действительно не имел право не пускать СМИ на сессию депутатов. Скоро выборы в заксобрание НСО, потом выборы мэра. Шило в мешке не утаишь, на вопросы придётся ответить.
Аноним, 18 июня 2020 23:49
Хорошо бы призвать к ответу в суде
Истмат, 18 июня 2020 17:43
Ничто не мешает выложить документы на официальный сайт администрации города, чтобы с информацией мог ознакомиться любой его житель.
Анна, 18 июня 2020 19:59
Какая позорная власть у Бердска! Просто унизительно для жителей иметь такую власть! На жителей им плевать, интересы города не отстаивают. Просто штанишки на одном месте своём протирают и этим же местом думают.
Аноним, 18 июня 2020 23:51
Дерьмовая власть и пахнёт соответственно
толик, 18 июня 2020 23:17
да дайте же по шептаться
Аноним, 18 июня 2020 23:32
Позор мэру и депутатам!!! Уходите со своих должностей и устраивайте междусобойчики!!!
житель, 18 июня 2020 23:33
Да уж Шестернин, уж не Г ли ему посоветовал прессу не пускать? И вопрос не в докладе мера, а Белова Обращение по свалке проталкивала.
Аноним, 19 июня 2020 00:05
Глубоко разочарован в мэре Знал его другим Время как лечит так и калечит как в его случае Позор Вам Евгений Анатольевич Как Вы дальше с этим Думаете жить? А жить и при этом сыто наверняка хочется надеюсь что не получится Понимаю что испытание властью- это тяжелое испытание Вы его не прошли За все в жизни приходится отвечать и Вы не будете исключением Готовьтесь Гнев народа непобедим и испепеляющь Никто Вам не поможет да и не ему уже Один на один Вы с этой стихией Бегите пока есть ещё шанс
Аноним, 19 июня 2020 00:22
Анониму 16-29 Пусть лучше суда боится чем СМИ Это действеннее На практике всегда достаётся "стрелочникам" нужно только во время дать посыл А та и другие задумаются Опыт у некоторых имеется и думать ест чем
Аноним, 19 июня 2020 06:25
Троллей кормить контрпродуктивно.
Горобец И.П., 19 июня 2020 07:18
НВР: "Так и нужно?"- Видимо, кое-кому- ДА!
Аноним, 19 июня 2020 08:28
НВР:
Да!
Пассажир, 19 июня 2020 11:32
Давайте петицию напишем против свалки. Может региональные или федеральные власти остановят этот беспредел.

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