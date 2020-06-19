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«Пришли два врача на обход!»: Кардинально изменилось отношение к пациентам с подозрением на COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст

13:05 19.06.2020, Марина Волкова Фото: предоставлено Егором
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«Обходы врачом проходят каждый день. В течение дня несколько раз заходят медработники интересуются, как мы себя чувствуем. Сегодня утром рискнул съесть кашу- она оказалась вкусной!», — пишет пациент с подозрением на COVID-19.

Пришли два врача на обход!: Кардинально изменилось отношение к пациентам с подозрением на COVID 19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст
Мужчина лечится в пульмонологии ЦГБ Бердска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Пришли два врача на обход!: Кардинально изменилось отношение к пациентам с подозрением на COVID 19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст

«Пришли два врача на обход!»: Кардинально изменилось отношение к пациентам с подозрением на COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых устВ реанимации 58 зараженных COVID-19 в Новосибирской области, на ИВЛ – 19 пациентов на 19 июняЕщё 1596 новостей

— Ситуация изменилась кардинально! Вчера пришли два врача на обход. Если я правильно понял из разговора, к нам перераспределили и добавили врачей, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 18 июня пациент пульмонологического отделения ЦГБ Бердска Егор (имя вымышленное по просьбе нашего героя — прим. ред.).

Ранее мужчина с подозрением на коронавирус рассказал свою историю пребывания в стационаре горбольницы, где находятся пациенты с симптомами новой коронавирусной инфекции. Егор сообщал, что отношение к больным оставляет желать лучшего. «У пациента из соседней палаты довольно тяжелое состояние, но никто не следит за его температурой тела — мерят только утром и вечером», — рассказывал пациент ЦГБ Бердска.

После публикации его истории в «Курьер. Среда. Бердск», внимание медиков стало ощутимым, отмечает Егор.

— Обходы врачом проходят каждый день. В течение дня несколько раз заходят медработники интересуются, как мы себя чувствуем. Сегодня утром рискнул съесть кашу- она оказалась вполне вкусной!!! До этого пробовал один раз — была не съедобная. Вчера, без просьбы, пришла медсестра и поставила уколы прям в палате! Мне это не актуально, а моему соседу тяжко ходить — задыхается. Я дышу хорошо, нюх мало-мало, но возвращается иногда ярко чувствую больничные запахи, температура держится 37.5- 37.9, — пишет бердчанин.

Егор также отметил, что его семья чувствует себя неплохо. Супруга лечится дома. Температура тела в течение дня 36.6- 36.8. Вечером иногда поднимается до 37.2 градусов.

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От редакции

Ура?

Аноним, 18 июня 2020 13:53
НВР:
«Пришли два врача на обход!»
Больной просит врача:
- Переведите меня в другое отделение.
- В чем дело?
- В этом отделении только кашей кормят, а в другом утку предлагают.
Пип, 18 июня 2020 15:00
Ура! Рада, что изменилось в лучшую сторону.
Аноним, 18 июня 2020 15:15
Радостно что есть хоть какие то подвижки. Спасибо курьеру. Такую актуальную тему нужно держать на контроле.
Максии, 18 июня 2020 16:46
Почему нет информации в СМИИ и в отчетах сколько больных с короновирусом находятся в стационара и в изоляции у себя дома. Почему не перевели полностью здание под больных короновирусом ,а оставили одно отделение подвергая пациентов и персонал заражения. Вентиляция в зданиях совмещена , на первом этаже находится кухня которая поставляет еду во все отделения . Эффект мы увидим от этого уже скоро.
Аноним, 18 июня 2020 20:18
Анонимно, пожалуйста! Можно не публиковать.Изменилось? А то, что весь коллектив отделения из-за новой заведующей собрался увольняться это нормально? Совет "Курьеру" - поговорите с коллективом отделения без новой заведующей. Это крик души от всего отделения.Узнаете много интересного.
Аноним, 18 июня 2020 22:50
Кто такая новая заведующая, в каком отделении и как её звать? Сообщите пожалуйста, и куда делась предыдущая заведующая, в пульмонологии? В кардиологии?
Аноним, 18 июня 2020 21:49
Маски шоу
Аноним, 18 июня 2020 22:42
НВР:
Здоровья всем! Надо было в курьер писать еще в ноябре 2019, может тогда что нибудь уже бы изменилось!но не знали! Там было ещё хлеще халатное отношение!у одной женщины даже случился инсульт из за медсестры ,работающей наверное и по сей день там,такого хамского отношения ещё только поискать! А кушали только то что родные приносили! Это прогресс,что кашу можно есть! Может сейчас заведующая сменилась?Я тогда ушла от этого кошмара даже не долечившись,пошла к платному! А там назначали всем одни и те же капельницы с антибиотиками и молодым и пожилым и всем плевать кто как их переносит,вообщем это отделение полный капец!
Аноним, 18 июня 2020 23:19
А где ж отдельные палаты,всем оборудованные для больных с ковитом? Почему отд.пульмонологии?Вон в Москве госпиталя специальные!Да видно у нас в глубинке не российские граждане! А то что у нас в Бердске медицина бесплатная на нуле это всем известно!Платно пожалуйста,подлечат,это точно пишет! Тот же самый врач внимательней отнесётся,чем в горбольница,это факт!Вообщем все в денежку упирается!МЭРИЯ Ау!!!Зарплату за свои думы урежьте,а медикам покиньте! А то у меня 13 мая друг на Вокзальной 6,умер! За год болезни раком,один раз терапевт пришла!А на учёте же стоял!Никакой помощи!!! Точно,полный капец!Надо бы глав врача призвать к ответственности! Курьер вам респект! Хоть растормошили осинное гнездо!
Аноним, 18 июня 2020 23:35
Вот это дело! Спасибо медперсоналу! И особое - Курьеру!
Яна, 19 июня 2020 05:56
Можно было все сделать по уму: инфекционный корпус пустует(могли бы и доделать): отдельные палаты, свой пишеблок, отдельное здание, рядом реанимация, а не раскидывать палаты по всему городу.
Аноним, 19 июня 2020 08:53
Инфекционный корпус не работает почти три года!!! В пульмо надо врача инфекцтониста, а не онколога ставить!!! бардак!!! И никть не знает когда откроют отделение инфекционное, где есть и боксы и кухня своя!!! Вопрос главному врачу!!!
Мила, 19 июня 2020 10:57
И все то вам, Анонимам не угодишь, инфекциониста в пульмо подавай, инфекционисты в инфекционном отделении.Благо врач пришел, а не санитарка.Если гл. врач будет срезать зарплаты у врачей,как это было в марте, (Курьер освещал эту тему) то уж точно некому будет нас лечить...
Аноним, 19 июня 2020 10:05
приходишь в ужас от того,что привыкших есть икру и лобстеров вздумали накормить кашей.Да еще и вкусной.Какого черта с растопыренными пальцами переться в муниципальную больницу.Деньги в кулачек и платно.Там и накормят и уход будет другой.Ваши родственники живут в Бердске,неужели не могут принести домашнюю еду.Хотя знаю почему-дома и этого нет
Аноним, 19 июня 2020 12:02
Ковид это инфекционное заболевание, для этого и есть врачи инфекционисты.В таком большом городе закрыто инфекционное отделение!!!

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