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Отказался принять один иск к Путину за голосование по поправкам в Конституцию верховный суд

09:00 19.06.2020 Фото: pixabay.com
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На рассмотрении суда остается еще один иск, подготовленный оппозицией. Голосование по поправкам в Конституцию изначально было запланировано на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля.

Отказался принять один иск к Путину за голосование по поправкам в Конституцию верховный суд
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Верховный суд отказался принять очередной иск к указу президента о голосовании по Конституции 1 июля. На рассмотрении суда остается еще один иск, подготовленный оппозицией.

Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля. Это следует из карточки производства на сайте суда.

Иск 16 июня был зарегистрирован и передан судье. Заявителем по нему был указан Рудяк Геннадий Иванович, ответчиком — Владимир Путин. Через два дня суд отказался принять заявление и вернул его в канцелярию.

Глава общественной организации Кировской области «Общество защиты прав потребителей» Геннадий Рудяк подтвердил РБК, что именно он подавал иск в Верховный суд. Он не исключил, что будет обжаловать решение в отказе.

В Верховный суд поступило несколько исков против указа о голосовании. Накануне о подаче иска написал в своем Facebook депутат Мосгордумы Евгений Ступин. По его словам, истцами стали сам Ступин, его коллега Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров. Соловей в своем Facebook подтвердил эту информацию и пообещал, что текст иска будет опубликован. «Если удастся привлечь поддержку общественности, то вынудим Верховный суд рассмотреть иск до 1 июля», — писал он.

В начале июня иск в суд к указу президента подал Виктор Мещеринов. 10 июня суд отказал в принятии иска.

В марте 2020 года иск в Верховный суд направлял член московской участковой избирательной комиссии № 2566 Александр Артемьев. Он утверждал, что избиркомы занимаются организацией и проведением только выборов и референдумов, а следовательно, возлагать на них обязательство проводить общероссийское голосование незаконно. В этом иске суд также отказал.

Голосование по поправкам в Конституцию изначально было запланировано на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли. Оно состоится 1 июля. Из-за ситуации с коронавирусом отдать голос можно будет и заранее, с 25 июня. В Москве и Нижегородской области будет доступно электронное голосование. День 1 июля объявлен выходным.

Источник: РБК

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От редакции

Примут иск?

Аноним, 19 июня 2020 09:32
Помрет от ковида как и игнатьев походу.

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