500 врачей и медработников умерли от COVID-19 в России. Страна была не готова к эпидемии

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова отметила, что изначально страна не была готова в полной мере столкнуться с эпидемией, в частности, было мало средств индивидуальной защиты.
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
По словам Самойловой, изначально страна не была в полной мере готова столкнуться с эпидемией, в частности, было мало средств индивидуальной защиты. «Мобилизация была серьезной. < ...>. Если говорить честно, то на старте были замечания, были какие-то недочеты, но на сегодняшний день выстроено все более-менее планомерно. На сегодняшний день мы практически не получаем жалоб < ...>, что медицинские работники не обеспечены средствами индивидуальной зашиты или не проходят тестирование», — добавила она.
Источник: ТАСС