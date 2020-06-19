Что подарить на крестины

Роль крёстных отца и матери в день воцерковления очень значима. Они дарят что-то особенное, запоминающееся, с уклоном в духовность и знакомство малыша с православием.

Если крестят девочку, духовная мама может подарить ей платьице

Подарки на крестины это те знаковые предметы, которые человек потом хранит всю свою жизнь.

В народе считается, что подаренное крёстным отцом и крёстной матерью – это предметы, гарантирующие везение человеку по жизни, во всём. Кто эти подарки потеряет, тому не видать удачи.

Подарком крестнику от духовных родителей может стать нательный крестик – крестильный, с ним-то и будет проведен обряд воцерковления. Крестик приобретают и серебряный, и золотой, и выполненный из любых других материалов, и деревянный в том числе.

Духовные родители дарят крестнику или крестнице крыжму – ткань для того, чтобы малыша обернуть в неё после обряда. В дальнейшем в крыжме рекомендуется хранить свечи с таинства крещения, а также прядь срезанных у ребёнка волосков.

Старинная примета гласит, что эта ткань обладает необычными свойствами исцеления. Её малышу обычно приносит крёстная, крёстный же обычно приносит на обряд крестик, хотя никаких рамок, кому что дарить, в данном случае не существует. Подарки приносят непосредственно перед обрядом в храм или же дарят их заранее.

Подарки к обряду крестин всегда стараются делать с уклоном в христианскую тематику – это вера и духовные ценности. Можно, например, подарить именную иконку или ладанку. Этот подарок крестник может пронести через всю свою жизнь, и он станет сильным оберегом для него, помощью в любой непростой ситуации.

Отличным выбором в качестве подарка станет и Библия для самых маленьких. Благодаря этой книге, подросший малыш сумеет узнать об основах веры. Можно также остановить свой выбор на молитвослове.

Какая икона выбирается крестнику

На крестины издавна принято дарить малышу так называемую мерную икону. На ней, как правило, изображён святой – покровитель ребёнка. Такие иконы пишут по заказ, а размер иконы – это примерно рост самого ребёнка. Мерную икону устанавливают рядом с детской кроваткой.

Можно подарить на крестины икону именную, со святым-покровителем, но можно и с Ангелом-Хранителем. Такая икона подойдёт любому крещёному человеку. Можно подарить икону с изображением лика Николая Чудотворца – считается, что она будет оберегать здоровье ребёнка, ограждая от разного рода болезней. Эту икону дарят и мальчикам, и девочкам.

Существует негласное правило, по которому девочке на крестины дарят икону Богородицы, а мальчику – Иисуса Христа. А можно подарить не одну икону, а сразу несколько, разных. Подойдёт также и православная литература по тематике икон.

О старинных и современных традициях

Отличным подарком от крёстных родителей станет серебряная ложечка для малыша. Ею потом ребёнка кормят, и замечательно, если и повзрослев, он будет ею пользоваться – ни болезнь никакая не пристанет, ни сглаз.

На серебряной ложечке можно сделать гравировку: имя ребёнка или христианскую символику. Серебряную ложку крёстные родители могут подарить не на крестины, а к появлению первого зубика – считается, что такой подарок поможет ребёнку в дальнейшем не знать стоматологических проблем.

Если крестят девочку, духовная мама может подарить ей платьице. Оно малышке может быть как впору, так и с расчётом на будущее.

Мальчикам дарят рубашку – также по размеру или «на вырост». Можно подарить и специальный набор одежды для обряда крещения.

Наши предки считали, что крестильную одежду малышу крёстная мама должна сшить сама. В наше время одежду, как правило, покупают, но крёстная может на ней сделать вышивку по христианской тематике: ангелочка, дату, когда ребёнка будут крестить, имя его и пр.

В некоторых регионах на крестины не принято дарить то, что никак не связано с духовностью. То есть, одежда, игрушки – это считается неприемлемыми подарками в день крестин. В таких регионах дарят только крестик, иконы и православные книги.

Существует примета якобы такой подарок как икону или крестик, сделать может только кто-либо из духовных родителей. Однако на самом деле суть приметы в том, чтобы такой подарок делал близкий ребёнку человек.

Если говорить о том, чего на крестины дарить не следует, то это те вещи, которые вообще не принято дарить, никому и никогда. Не дарят часов, ножей и любых острых предметов. Полотенце также не дарят (только крёстная мать обрядовую крыжму может подарит).

В остальном же никаких ограничений в подарках на крещение не существует. Просто важно как-либо подчеркнуть духовность праздника, а не мирскую его сторону.

Источник: rsute