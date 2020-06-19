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Как перезапустить свою кармическую программу в редчайшее солнечное затмение 21 июня: Ритуал на очищение кармы и исполнения желания

13:22 19.06.2020 Фото: pxhere.com
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Энергия воды, сила астрологического сплетения двух мощных событий поможет избавиться от всего накопившегося негатива.

Как перезапустить свою кармическую программу в редчайшее солнечное затмение 21 июня: Ритуал на очищение кармы и исполнения желания
День 21 июня будет благоприятен для постановки новых целей и задач

В 2020 году редкое кольцеобразное солнечное затмение пересекается с днем летнего солнцестояния, именно поэтому этот день будет наполнен особенной мощной энергетикой.  Это самое лучшее время для проведения ритуалов, загадывания желаний и планирования на будущее.

В день солнечного затмения можно провести  провести ритуал с водой, который поспособствует очищению и освобождение от вещей, которые тяготят и приносят страдания. Нужно просто принять душ и представить, как вместе с водой уходят все комплексы, страхи и обиды, а тело наполняется внутренней силой. Энергия воды, сила астрологического сплетения двух мощных событий поможет избавиться от всего накопившегося негатива. В заключении обряда нужно выпить стакан воды.

Так же в этот день стоит заняться планированием и постановкой новых целей и задач. Это самое подходящее время для исполнения заветного желания. Напишите на листе бумаги ваше сокровенное желание представьте его уже реализованным, прочувствуйте радость от этого события и закрепите это ощущение внутри себя. После  сложите лист и уберите спрячьте от чужих глаз, в течение ближайшего месяца все будет способствовать исполнению желания.

В этот день все мужчины будут чувствовать себя в подавленном состоянии, а женщины наоборот, в приподнятом настроении и бодром духе, испытывая прилив сил.  Не стоит в этот день совершать крупные покупки , так как можно поддаться разрушительным эмоциям, виной которым будет Солнце.

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