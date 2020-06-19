Книжная долина: «Шантарам» — Книга, которая надолго останется в вашей памяти

Грегори Дэвид Робертс «Шантарам»
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Книга, которая надолго останется в вашей памяти. В первую очередь благодаря восхитительному описанию Бомбея, Индийского города контрастов, где на одной стороне улицы пятизвездочные отели со столами полными еды, канализацией и безлимитной водой, а на другой — трущобы, нищета, убогие лачуги с земляным полом, как думаете, на какой стороне живут по-настоящему счастливые люди? Но не торопитесь с ответом…
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Источник: Раздел Книжной долины на сайте Весь Бердск