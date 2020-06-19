Центр речи «Аристократ» подтянет ваши знания иностранных языков до нужного уровня

И как говорил Эзоп: Не стыдись учиться в зрелом возрасте: лучше научаться поздно, чем никогда.

Наши педагоги работают индивидуально и в микро-группах, потому что это позволяет проработать и закрепить знания наиболее уверенно и качественно

Центр речи «Аристократ» предлагает занятия по:

Английскому языку

Французскому языку

Немецкому языку

Наши педагоги работают индивидуально и в микро-группах, потому что это позволяет проработать и закрепить знания наиболее уверенно и качественно.

Мы подтянем ваш уровень знаний до нужного и лучшего, вы свободно заговорите на не родном языке и сомжете без труда общаться с носителями. Если вы давно мечтали подтянуть свой уровень знания иностранного языка, но не знали с чего начать, самое время записаться в Центр речи «Аристократ». Мы поможем исполнить вашу мечту и подарим новые знания с удовольствием!

И как говорил Эзоп: Не стыдись учиться в зрелом возрасте: лучше научаться поздно, чем никогда.

Ждем вас в центре речи «Аристократ» по адресу: Бердск, ул.Свердлова, 12-а, офис 04 (вход со стороны медучилища), справки по тел.: 5-62-10.

Источник: Раздел Центра речи Аристократ на сайте Весь Бердск