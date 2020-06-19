Бронировать путевки можно уже сейчас в санатории «Рассвет»

Этим летом вопрос отдыха стоит наиболее остро: путёвки отменяются, границы закрыты, многие испытывают финансовые трудности
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Именно поэтому сегодня хотим обратить внимание на преимущества отдыха в санатории РАССВЕТ
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Оздоровление происходит там, где мы живем, поэтому отсутствует дополнительная нагрузка на организм в связи с акклиматизацией.
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Дорога в санаторий не займет много времени и сил. Этот вариант хорошо подойдет тем, кто плохо переносит дальние поездки.
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Финансовая сторона вопроса для большинства сейчас наиболее актуальна. Минимальная трата на дорогу в санаторий и обратно может вдвое сэкономить ваш бюджет на отдых.
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На месте вы получите весь спектр услуг санаторно-курортного лечения
Бронировать путевки можно уже сейчас в сообщениях сообщества или звоните по тел.8 800 250 69 19
Источник: Раздел ООО Санатория «Рассвет» на сайте Весь Бердск