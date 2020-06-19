Бронировать путевки можно уже сейчас в санатории «Рассвет»

Дорога в санаторий не займет много времени и сил. Этот вариант хорошо подойдет тем, кто плохо переносит дальние поездки.

После окончания режима самоизоляции обеспечить себе качественный оздоравливающий отдых просто необходимо

Этим летом вопрос отдыха стоит наиболее остро: путёвки отменяются, границы закрыты, многие испытывают финансовые трудности



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Но несмотря на это после окончания режима самоизоляции обеспечить себе качественный оздоравливающий отдых просто необходимо.

Именно поэтому сегодня хотим обратить внимание на преимущества отдыха в санатории РАССВЕТ

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Бронировать путевки можно уже сейчас в сообщениях сообщества или звоните по тел.8 800 250 69 19

Источник: Раздел ООО Санатория «Рассвет» на сайте Весь Бердск