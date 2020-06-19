С ночи 19 июня 2020 хлещет ливень в Бердске: дороги затопило

Еще пару часов дождя и все самые опасные по ливневкам перекрестки затопит. По прогнозу погоды и днем возможны дожди. Будьте осторожны на дорогах.

Еще пару часов дождя и все самые опасные по ливневкам перекрестки затопит

С ночи 19 июня в Бердске идет дождь. Еще пару часов дождя и все самые опасные по ливневкам перекрестки затопит. По прогнозу погоды и днем возможны дожди. Будьте осторожны на дорогах.

Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, ночью кратковременные дожди, грозы, град, днем в отдельных районах кратковременные дожди. Ветер западный переходом на северный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха: ночью +3, +8°C, местами до +13°C, днем +14, +19°C.