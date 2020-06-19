Невесты с голыми коленками в платьях цвета айвори в пандемию коронавируса снимаются в романтических фотосессиях у Влада Лисина из Бердска

Самая свадебная пора — лето. Фотосессию бердчане заказывают в поле, в парках, горах. Зимой, чтобы не замерзнуть, невесты под пышные платья надевают теплые штаны и валенки.

В портфолио свадебного фотохудожника Влада Лисина 450 свадеб за 8 лет

В портфолио Влада Лисина 450 свадеб за 8 лет. О себе фотограф пишет: «Помогаю молодоженам комфортно чувствовать себя в кадре, если вы не любите и не умеете фотографироваться».



Необыкновенная нежность видна в одних фото, задор и веселье — в других.

— Самое прекрасное в этой профессии то, что она приносит радость не только тем, для кого делаются эти снимки, но и для фотографа, который получает массу позитива, работая с таким счастливым днем, как свадьба, — считает герой рубрики «Профессионалы XXI века» Влад Лисин.

Чуткий знаток человеческих душ, он с первого взгляда улавливает настроение пары. Его задача — не просто снимать день рождения семьи двух любящих людей, а передать через фотографию романтику, сохранить моменты и улыбки, запечатлеть мимолетные мгновения нежности, которые останутся в памяти на всю жизнь.



Гуру фотосессии

Хороший фотограф — не просто человек с фотоаппаратом, это смесь кинорежиссера, психолога, декоратора, художника.

Несмотря на пандемию коронавируса,невесты в платьях цвета айвори, в пол и с голыми коленками, женихи в темно-синих костюмах заказывают романтические фотосессии. Фотографии свадьбы – память на века. Торт съедят, цветы завянут, а фото будут напоминать об уникальных радостных моментах всю жизнь.

— Выбирая профессионала, не только посмотрите портфолио, но и встречайтесь лично. Важно сойтись в эмоциональном плане, убедиться, что вы разделяете ценности и ориентиры красоты. Бывает часто, что фотограф и пара становятся друзьями и продолжают общение после свадьбы. Только при доверительных отношениях, в полной расслабленности фотограф и молодожены понимают друг друга, и это отражается на фото в искренних улыбках, непосредственности, так и получаются настоящие фотошедевры, — считает фотохудожник.





Самая свадебная пора — лето. Фотосессию можно провести в поле, в парках, горах. Зимой, чтобы не замерзнуть, невесты под пышные платья надевают теплые штаны и валенки.Он обожает свадебные фотосессии, но лучшая модель — любимая супруга Мария, с которой они вместе восемь лет. Их быт это: читать Стивена Кинга, «20 тысяч лье под водой» и путешествовать по Сибири.

Молодая семья живет по принципу — любовь не терпит лени.

— Никогда не переставайте бороться за сердца своих любимых. Не думайте, что однажды завоевав любовь, она принадлежит вам без остатка. Любовь не статична. Ее надо подпитывать снова и снова. Все время подпитывайте свою любовь, — советует бердчанин.

Влад удивляет возлюбленную цветами и комплиментами.

Утро он начинает со слов: «Доброе утро, любимая». Специально для жены печет шоколадный торт.

Несмотря на загруженность, они находят время, чтобы побыть вместе. В это время они не говорят о делах и заботах, а всецело поглощены друг другом. А самые важные моменты фотографируют.