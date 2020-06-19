По данным «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, ночью кратковременные дожди, грозы, град, днем в отдельных районах кратковременные дожди. Ветер западный переходом на северный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха: ночью +3, +8°C, местами до +13°C, днем +14, +19°C.
Дожди и град прогнозируют синоптики в Бердске 19 июня. Воздух прогреется до 19 градусов тепла
08:43 19.06.2020
В предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, ночью кратковременные дожди, грозы, град, днем в отдельных районах кратковременные дожди. Ветер западный переходом на северный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
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