Умер от коронавируса заставлявший прыгать за ключами от авто пожарных эксз-глава чувашии Михаил Инатьев

28 января Игнатьева исключили из «Единой России», а 29 января Путин отрешил его от должности главы Чувашии «в связи с утратой доверия».

Михаил Игнатьев — экс-глава Чувашии

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом, сообщил «Интерфаксу» источник в администрации главы республики в четверг.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет.

28 июля 2010 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева он был наделен Госсоветом Чувашии полномочиями президента республики. С 1 января 2012 года — глава Чувашии. 9 июня 2015 года президент России Владимир Путин назначил Игнатьева врио главы республики, а 13 сентября 2015 года — в Единый день голосования — Игнатьев, получив 65,54% голосов избирателей, был избран на второй срок.

В январе 2020 года произошло два резонансных инцидента с участием Игнатьева. Сначала ему пришлось извиняться за фразу о том, что надо «мочить» журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком». А в конце января в СМИ появилась видеозапись того, как Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.

28 января Игнатьева исключили из «Единой России», а 29 января Путин отрешил его от должности главы Чувашии «в связи с утратой доверия».

В конце мая стало известно, что Игнатьев оспорил в Верховном суде указ президента о своей отставке. Заседание было назначено на 30 июня.

Источник — Интерфакс.