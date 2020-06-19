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Тайна зеркала: как принять зеркало в подарок и что нельзя перед ним делать

09:05 19.06.2020 Фото: Pexels
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Зеркало, одно из самых таинственных и загадочных предметов с которыми связанно огромное количество примет, суеверий.

Тайна зеркала: как принять зеркало в подарок и что нельзя перед ним делать
В зеркало нельзя смотреть ночью, после захода солнца

Почему нельзя брать чужое зеркало

В народе есть огромное количество примет и суеверий. Есть такие, которые остались и в современном мире. Существует мнение, что чужое зеркало нельзя брать домой, можно привлечь неудачи и несчастье.

Многие верят, что ещё с давних времён, люди обладающие энергетическими силами проводят различные магические обряды. Поэтому данный сюрприз считался знаком неуважения.

Если человеку вручили чужое зеркало, и нет возможности отказаться от данного подарка, советуют очистить его от негативной энергии, которую накопило когда было у других людей.

Для этого советуют взять соль, посыпать ею зеркало и смыть потом под проточной водой. Данный ритуал советуют делать три раза. Соль способна нейтрализовать действие негативной энергии, а вода смывает всё плохое что было в жизни предыдущих владельцев.

Если нужно ставить данный предмет в доме, советуют почаще в него улыбаться. Это поможет привлечь удачу и положительные эмоции. Зеркало способно не только отражать в себе людей которые в него смотрят, но и поглощать их энергетику. Независимо от того верит ли человек в энергетическое воздействие данного предмета или же нет.

Что нельзя делать перед зеркалом

Существует примета, что в зеркало нельзя смотреть ночью, после захода солнца. В старые времена верили, что после наступления темноты если смотреть в зеркало можно открыть энергетический портал с которым тесно связанный мир живых и мир мёртвых. Поэтому считается, что данный промежуток часа связанный с «дьяволом».

В зеркало не советуют говорить гадости, перед тем как в него смотреть советуют из головы выбросить весь негатив, так как можно привлечь неудачи, даже если это радостное и светлое событие.

Нельзя говорить в зеркало плохих установок, так как могут вернуться в жизнь и принести несчастье.

Перед зеркалом не советуют говорить различные слова которые связанные с болезнью людей. Способно собрать весь негатив и вызвать болезни у родных и близких сердцу людей.

Не советуют произносить плохие слова о своей внешности, существует мнение, если у человека есть недостатки во внешности, стоит говорить наоборот, что человек привлекательный, красивый, удачный. Также, перед зеркалом не стоит говорить различные глупости, рассказывать свои проблемы, о недостатках денег, об одиночестве, проблемах с любимым человеком.

Существует вероятность того, что если человек будет счастлив, зеркало может вернуть проблемы о которых ему рассказывали когда-то. Перед зеркалом не стоит употреблять пищу. Это может повлиять на усвоение продуктов питания, ухудшается настроение.

Приметы связанные с зеркалом

Не рекомендуется вешать зеркала в комнатах у детей которым ещё не выполнилось 5 лет. Есть вероятность того, что негативный энергетический поток может изменить судьбу ребёнка.

Не советуют смотреть в зеркало двум людям, можно обменяться судьбой и привлечь все неудачи того, кто находится рядом.

Разбитое или треснувшее зеркало советуют вырастить так как можно привлечь в свою жизнь неудачи и беды. Чтобы данный предмет приносил удачу, советуют всегда в него улыбаться, особенно перед выходом на улицу.

Источник: rsute

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