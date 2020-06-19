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Красота / Общество

Стрижки для женщин с круглым лицом старше 40 лет

09:13 19.06.2020 Фото: PhXere
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В любом возрасте хочется выглядеть стильно, модно и свежо. Но для круглолицых есть некоторые ограничения, о которых стоит знать.

Стрижки для женщин с круглым лицом старше 40 лет
Такой вариант стрижки несколько вызывающей, многие представительницы прекрасного пола, кому за 40 лет, предпочитают выбирать именно ее

Даже в возрасте после 40 лет женщины не должны ограничивать себя в выборе красивой прически и стрижки. При выборе правильного варианты прически и стрижки можно выглядеть даже моложе своих лет.

Рванная короткая стрижка

Когда личико круглое с полными щеками, то рваная оригинальная челка в буквальном смысле слова способна творить чудеса с внешним видом. Стрижка при этом должны быть четкой и короткой. Если сделать штрих с боку, тогда внешний вид преображается в лучшую сторону. Такой вариант причёски отлично скрывает недостатки, освежает и даже сбрасывает несколько лет, омолаживая автоматически.

Многослойность

Объемная многослойная прическа сыграет только в плюс, когда лицо круглое, а щечки полные. Хаотичную ступенчатость способен сделать только опытный стилист. Так что над этим стоит задуматься, если хочется сделать такую стрижку. В области возле ушей пряди обычно более длинные в такой стрижке, а вот на затылке более короткие. Для укладки такой прически понадобится всего лишь немного мусса для укладки и фен. И любая женщина способна сделать укладку самостоятельно.

Небрежная стрижка

Небрежная стрика подойдет для жизнерадостных и веселых леди, которые обожают мелирование. Стрижка такая не слишком короткая и при этом ярусная. А изюминкой являются небрежно торчащие пряди. Сбоку волосы скрывают уши и этом зрительно вытягивает круглое лицо.

Пикси

Новая стрика – это как будто новый глоток воздуха. И если выбрать правильную, то можно автоматически преобразиться и выглядеть заметно моложе своих лет. Взбалмошная пикси отлично подходит обладательницам круглого лица. Они скрывает слишком округлые щеки благодаря объему у ушей.

Асимметрия для омоложения

Асимметрия всегда выручает, когда необходимо подкорректировать какие-то недостатки на лице. Такой вариант прически отлично смотрится даже с седыми волосами. Для круглого лица асимметрия подходит просто идеально.

Каскад короткий

Короткий каскад является одной из самых удачных стрижек для тех, у кого круглое лицо. И дамам с правильными чертами лица он также подходит. Даже седой цвет волос при такой прическе будет смотреться великолепно.

Пикси ступенчатая

Ступенчатая пикси все больше и больше завоевывает любовь, особенно у тех, кому за 40 лет. Она ведь отлично омолаживает и скрывает визуально недостатки на лице, особенно округлые щечки. Симметричные линии способны очаровать любую даму. А благодаря средней длине ступенчатая пикси выглядит просто идеально и пропорционально в тоже время.

Стиль как у мальчика

Несмотря на то, что такой вариант стрижки несколько вызывающей, многие представительницы прекрасного пола, кому за 40 лет, предпочитают выбирать именно ее. Внимание сосредотачивается на верхней части головы в такой стрижке. Это значит, что визуально округлые щечки будут не столь заметны.

Источник: rsute

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